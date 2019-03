“Vamos a poner el mejor once”

“Vamos a tratar de poner el mejor equipo, ya que enfrentaremos a un gran rival. Tenemos variantes a nivel individual, pero vamos a ver quiénes llegan de la mejor manera”, indicó.

Consultado si es un juego clave, atendiendo que enfrentan a uno de los escoltas (a tres puntos de distancia), Garnero fue claro: “Aún falta mucho para que termine el campeonato, pero va a ser un partido complicado contra Guaraní. Ellos están teniendo mucha contundencia y poder de balón. Vamos a tratar de cerrarles los espacios”.

SON MOMENTOS. “Somos un equipo y si tenemos un inconveniente lo solucionamos en conjunto. No están mal los delanteros, sino que son momentos donde no te salen las cosas. Tenemos jugadores que estando con cierta tranquilidad tienen poder de gol y vamos a ir tras eso”, dijo Garnero refiriéndose a los últimos tres empates (0-0 y 1-1, por Copa, y 0-0 por Apertura). En cuanto al plantel, Jorge Arias aún no entrena a la par de sus compañeros, así que no sería tenido en cuenta. Hugo Quintana será el Sub 19; la dupla central en el medio serían Sánchez y Rojas, mientras que en ataque Roque y Ortega son opciones.