¿Vamos por el camino de Jesucristo? ¿El camino de la humillación y el servicio?

El papa Francisco a propósito del Evangelio de hoy dijo: “La primera gran cosa que hizo Juan fue anunciar a Jesucristo. Otra cosa que hizo fue que ¡no se adueñó de su autoridad moral. A Juan se le dio la posibilidad de decir “Yo soy el Mesías”, porque tenía mucha autoridad moral, toda la gente iba a él. Y el Evangelio narra que Juan instaba a todos a convertirse.

Los fariseos, los doctores veían esta fuerza suya: Era un hombre recto. Le preguntan entonces si es él el Mesías. Y, en aquel momento de la tentación, de la vanidad podía hacer una cara de estampita y decir: ¡No lo sé...! con una falsa humildad. En cambio fue claro y dijo: “¡No! ¡Yo no lo soy! Aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias”.

Juan, fue claro, no robó el título. No se adueñó de la misión. Esta, entonces, es la segunda cosa que lo ha hecho un hombre de verdad: ¡No robar la dignidad!

La tercera cosa que hizo Juan fue imitar a Cristo. También Herodes, que lo había asesinado, creía que Jesús fuese Juan. Juan, imitó a Jesús sobre todo en el camino del abajarse: Juan se humilló, se abajó hasta el fin, hasta la muerte: Muertes humillantes.

...(...) Juan no se adueñó de la profecía, él es el ícono de un discípulo. Pero, ¿dónde estaba la fuente de esta actitud de discípulo?

Juan es el hombre que anuncia a Jesucristo, que no se pone en el lugar de Jesucristo y que sigue el camino de Jesucristo.

Hoy nos hará bien, a nosotros, preguntarnos sobre nuestro discipulado: ¿anunciamos a Jesucristo? ¿Aprovechamos o no aprovechamos de nuestra condición de cristianos como si fuese un privilegio? ¿Juan no se adueñó de la profecía? Tercero: ¿vamos por el camino de Jesucristo? ¿El camino de la humillación, de la humildad, del abajamiento por el servicio? Y si sentimos que no somos firmes en esto, preguntarnos: “¿Cuando fue mi encuentro con Jesucristo, aquel encuentro que me llenó de alegría?”.

