Valenzuela recuerda 25 años que lo ordenó Juan Pablo II

Rememoró que un 6 de enero del año 1994 a las 9.00, fue ordenado obispo junto con otros 12, de manos del papa san Juan Pablo II.

“Fui ordenado por un Papa, hoy hace 25 años. Y esta ordenación me cala muy hondo e incluso muchas veces no me deja dormir, porque se siente el peso demasiado grande de haber sido ordenado no solo por un Papa sino por un santo. El compromiso muchas veces no me deja dormir porque veo siempre cuando su dedo me está indicando y apuntando siempre a Jesucristo, diciéndome no te desvíes de Él, no vayas por otro lado”, expresó.

Comentó que el Papa le dijo que confía en el obispo joven. Valenzuela indicó que el amor de Jesús lo fortalece y consagró de nuevo su sacerdocio, episcopado a él.

“El amor te da sabiduría, el amor humilde y fuerte amor. El amor de Dios encarnado y crucificado en Jesucristo, es a él a quien tenemos que mirar, él te dará la sabiduría. Y a mí me hizo sacerdote y obispo Y, finalmente, como dice el papa Francisco: “Peñemboemi na cherejhe” (D.B).