En la ocasión, instó a toda la población paraguaya a educar a los niños y jóvenes en virtudes, valores y dignidad humana, en busca de su desarrollo integral como ser humano, evitando que prevalezcan la violencia y las injusticias.

Se dirigió principalmente a los padres, a quienes manifestó que son los responsables de acompañar a sus hijos en el proceso de madurez y en su crecimiento espiritual, ayudándolos a discernir entre lo bueno y lo malo, y no dejar la educación de los menores en manos del internet, los medios masivos y solo en la escuela.

También los exhortó a enseñar a los jóvenes a votar en las elecciones, con la esperanza de construir una sociedad más justa y a exigir a las autoridades para que las políticas públicas prioricen las necesidades de los más vulnerables, como los indígenas, los discapacitados, los marginados, etc.

Mayor control de recursos

En ese mismo sentido, Valenzuela llamó a los políticos y empresarios en general “a renunciar al pecado” y a sus intereses personales, mientras que a todas las autoridades exhortó a buscar el bien común y hacer un análisis del uso de todos los recursos públicos, además de destinar mayores fondos a la educación.

“Laicos, promovamos una educación familiar y escolar. En la escuela debemos comprender la realidad, en ámbitos buenos y de virtudes. Deben fomentar el desarrollo humano integral, con el trabajo hacia la justicia y la paz. El presupuesto de la nación debe disponer de mayor recursos a educación. Hacer un análisis del uso de todos los recursos del Estado, incluyendo los royalties de Itaipú y Yacyretá, con mayor control”, enfatizó.

En tanto, señaló también que la palabra de Dios es el único camino para educar en la esperanza y que “solo desde Dios y su Iglesia podemos encontrar la esperanza en un mundo cada vez más desorientado”.

“Asumir una tarea educativa bajo la iluminación de la palabra significa abrirse a la palabra de Dios y ser capaz de nadar contra la corriente, una tarea que forme al niño y al joven en un ser trascendente hecho para amar. El motivo de esperanza de los paraguayos no son los políticos, no es el presupuesto, no son las ayudas extranjeras”, manifestó.

Sobre el último punto, monseñor calificó de “inaceptable la colonización ideológica que se nos quiere imponer” y felicitó a la Cámara de Diputados por haber escuchado el pedido de la sociedad civil al aprobar el proyecto de ley para derogar un convenio con la Unión Europea, mediante el cual se accede a una cooperación destinada al sector educativo.

También instó a la Cámara de Senadores —que ahora deberá estudiar la propuesta— a escuchar el pedido y “decidir por una educación en valores, fuera del hedonismo y las ideologías operantes”.

La decisión de la Cámara de Diputados con relación al convenio fue duramente criticada por diversos sectores civiles y políticos, ya que el dinero en cuestión es utilizado para financiar la alimentación escolar, útiles y también para intervenir de emergencia en cuestiones de infraestructura.

Emergencia educativa

Valenzuela enfatizó en que actualmente en todos los países hay una emergencia educativa, pero que se debe trabajar en una reforma que inicie desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y con base en un consenso nacional de todos los sectores.

Se refirió sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE) 2030, sobre el cual dijo que, “sin duda, tiene sus aspectos positivos”, pero que está basado en la Agenda 2030, la cual —dijo— incluye “ideologías de género, empoderamiento de la mujer y aspectos de derechos humanos con relación a la orientación sexual”.

“Sabemos que en algunos países han fallado al seguir ideologías cargadas de frustraciones o inmoralidad, no podemos permitir que nos impongan esas ideologías. Ha saltado al tapete la cuestión de la Agenda 2030, por lo que se está planteando el Plan de Transformación Educativa, con terminologías ambiguas que necesitan ser aclaradas para no entrar en conflicto con los padres, no es una cuestión política, es una cuestión de valores”, afirmó Valenzuela.

Aseveró que se debe trabajar en conjunto para que dichas terminologías sean esclarecidas, actualizar el diagnóstico presentado en el plan, incluyendo la voz de la Iglesia paraguaya y respetando la Constitución Nacional. Afirmó que “necesitamos un pacto educativo entre la familia, la comunidad educativa y la cultura”.

“La reforma educativa debe comenzar con el Ministerio de Educación y Ciencias, apartarlo de las cuestiones políticas. El aporte de la Iglesia está ausente en el diagnóstico del Plan de Transformación Educativa, ¿tienen miedo a la Iglesia?, ¿será que para el Gobierno no tiene importancia la voz de los cristianos, que somos mayoría?”, asintió Edmundo Valenzuela.

“Vemos que habrá que iniciar de nuevo el proceso para su elaboración, con un auténtico y no falseado consenso nacional para convertirlo en ley”, añadió.

Finalmente, señaló que si bien la tecnología es una herramienta útil en la actualidad, “es incapaz de ver las múltiples relaciones” y aseguró que el internet “está afectando las capacidades de relacionamiento y hasta las capacidades mentales de los niños y jóvenes”.

“Hemos vivido dos años perdidos por la pandemia, miles de niños carecen de educación y quedarán rezagados. La educación es un medio muy eficaz para cambiar el mundo, el país. El MEC debe enfocarse más en la formación de los docentes”, sentenció.

Novenario de Caacupé

Después de dos años de restricciones por la pandemia del Covid-19, la festividad mariana que congrega a miles de paraguayos se desarrolla nuevamente con total libertad y sin medidas sanitarias.

A lo largo de estos días de novenario, las distintas homilías estuvieron enfocadas en las divisiones, injusticias, la violencia, inseguridad, el narcotráfico y muchas otras situaciones que afectan actualmente al país.

Ante todo esto, en un par de ocasiones se instó a los paraguayos a ejercer el voto en las próximas elecciones como corresponde, sin hacerlo a cambio de “prebendas” para evitar tener un Gobierno corrupto, mientras que se exhortó a los políticos a trabajar por el bien común y no operar a favor del crimen organizado.

Este miércoles será el décimo día y víspera de la Virgen de Caacupé y, para la ocasión, ya se prevé una gran cantidad de feligreses que seguirán llegando hasta el Santuario Menor, en su mayoría peregrinando, en espera al día central de este 8 de diciembre.

Por ello, el Ministerio de Salud prevé desplegar un total de 1.813 profesionales, entre médicos, enfermeros y personal de apoyo, así como habrá 28 puestos fijos y 41 provisorios de atención a los peregrinantes.

También se está previendo contar con la posibilidad de realizar la evacuación aeromédica, en caso de urgencias, con un helicóptero que estará a disposición de la cartera sanitaria.

En tanto, atendiendo el intenso calor y para evitar descompensaciones, las autoridades también prepararan unos seis tanques de agua y 80 sanitarios que estarán al servicio de los peregrinos.

Por su parte, la Policía Nacional prevé un gran despliegue de puestos y efectivos policiales alrededor de Caacupé, cubriendo principalmente las zonas del Tupãsy Ykua, Kurusu Peregrino, Kurusu Campesino, Parque Laguna, plaza Teniente Fariña y la Basílica.