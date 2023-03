Va por otro flechazo

Pero en el Apertura la realidad es diametralmente distinta. Los de Rodrigo López buscarán la victoria que los deje nuevamente como único escolta del líder, Libertad, y alcanzar un cuarto triunfo al hilo: 2-0 vs. Nacional, 3-1 vs. Luqueño y 4-0 vs. Resi.

En tanto los de Carlos Humberto Paredes son últimos en la tabla de posiciones; es el único equipo que aún no ha ganado en seis juegos, suma un solo empate (1-1 vs. General) y cinco derrotas.

La soga se va ajustando al cuello de los de barrio Jara también en los promedios, ya que solamente un punto lo separa del penúltimo lugar donde está Resistencia (54 a 53), en zona de descenso a la División Intermedia.



345

días pasaron de la última victoria de Tacuary ante Guaraní en Dos Bocas. Fue por 2-1 el 3/04/2022.



1,080

es el promedio de Tacuary, con 54 puntos en 50 partidos, de momento por un punto fuera de la zona roja.