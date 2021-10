Cuando las unidades del transporte público están llenas ya no quieren alzar a los pasajeros.

Señalaron que se encontraban más de media hora esperando el bus, sobre todo, las líneas 12, 55 y 56, cuyos itinerarios son explotados por empresas del área metropolitana.

Una mujer, que se encontraba esperando el bus en la intersección de Saturio Ríos y Manuel Ortiz Guerrero de la ciudad calificó como una "tortura" la situación. Indicó que a veces, cuando demora excesivamente el bus, se ve obligada a tener que ir en Bolt al trabajo y que si los buses están llenos ya no se quedan en las paradas.

"A la vuelta es peor, (el colectivo) lleno y no da gusto. Y tu trabajo no te espera, firmás amonestación si no llegás a tiempo", expresó la pasajera.

Pasajeros de otras ciudades, como Capiatá y Areguá, también vivieron la misma situación, según denuncias.

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) informaron que un total de 17 empresas fueron sancionadas entre los meses de setiembre y octubre, por el incumplimiento de frecuencia, entre otros.

Recibieron multas en torno a los 500 jornales mínimos (G. 44 millones aproximadamente), aplicadas tras un sumario.

Las firmas que fueron multadas son las líneas: 2, 7, 99, 52, 101 B, 21, 128, 29, 26, 18-1, 15-1, 15-2, 15-3, 47, 85 y 187, informó la agencia de información estatal IP Paraguay.

A pesar de la sanción, siguen las reguladas que reaviva el calvario de los usuarios del transporte público en las calles.