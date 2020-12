Uso de mascarillas es obligatorio y fijan las multas para empresas

Es ley el uso obligatorio de las mascarillas que establece inclusive sanciones para aquellas personas y las empresas que incumplen la disposición presidencial como medida de contención de la enfermedad en momentos en que aumentan los casos y los hospitales están saturados.

El anuncio fue realizado por el propio presidente Mario Abdo Benítez en Palacio de Gobierno, acompañado de su ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El uso obligatorio es a partir de los 10 años en todos los lugares públicos y privados. Se prevé su obligatoriedad en los lugares abiertos donde no se puedan guardar los dos metros de distancia como mínimo y donde se puedan producir aglomeraciones o haya riesgo de contagio. Las multas varían desde G. 400.000 hasta 1.600.000 para las personas. Mientras que los transportistas pueden sufrir una multa de hasta 16 millones. Los locales comerciales también sufrirán cierre temporal y hasta definitivo en caso de reincidencia en el incumplimiento de las medidas sanitarias para contener el coronavirus. Los municipios establecerán las medidas de control. nueva herramienta El presidente Mario Abdo destacó que el uso obligatorio de las mascarillas es una iniciativa del Poder Ejecutivo y tuvo un trato privilegiado en ambas cámaras del Congreso. “El espíritu de esta ley busca protegernos con una herramienta que nos permita vivir relativamente con normalidad”, aseveró. A su criterio es efectivo el uso del tapabocas para evitar el contagio masivo. Puso como ejemplo que hasta el momento él no contrajo la enfermedad a pesar de que mucha gente que integra su equipo de trabajo (prensa y militares) ya dieron positivo al Covid. Instó a la población a seguir con las medidas de prevención porque no hay sistema de salud que pueda aguantar una dinámica diferente de propagación de la enfermedad. Advirtió que si podría tomar otras medidas si sube el nivel de contagio. El presidente también firmó ley que establece la compra de las vacunas contra el Covid. El mandatario no quiso adelantar cuál es el cronograma de vacunación para la población porque argumentó que primero necesitan tener con certeza toda la información con la que trabajan Salud con otras instituciones.



