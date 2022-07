Uso del padrón nacional en internas garantiza transparencia

A renglón seguido, los apoderados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) presentaron una impugnación contra la Concertación Nacional por el uso del Registro Cívico Permanente como padrón para las internas, ante el Tribunal Electoral de Asunción.

Entre los argumentos de los colorados figura el hecho de que, “no es correcto ni legal que por figurar en el Registro Cívico Permanente esos datos sean utilizados para confeccionar una adhesión política con la cual uno no se encuentra de acuerdo con la ideología”. El escrito señala que la Concertación pretende eludir el cumplimiento de las leyes, interpretando que por ser una nueva organización se “les habilita a violentar normas jurídicas fundamentales referidas a las internas partidarias, mediante la confección de un padrón por su mera voluntad o antojo con prescindencia de las disposiciones legales”.

Dicen los colorados que el Registro Cívico Permanente no debe ser utilizado en las elecciones internas de las nucleaciones políticas, y que no se puede incluir a ciudadanos que no pueden ejercer actividad política partidaria. Y agregan que es grave querer incluir a personas que por disposiciones legales no pueden realizar actividades políticas, como es el caso de los miembros de las Fuerzas Públicas (policías y militares), así como también es el caso de los magistrados, quienes se encuentran dentro del Registro.

Llamativo argumento y sin dudas interesante, cuando una investigación de Última Hora viene publicando que 30 jueces afiliados al Partido Colorado participaron en la última interna de la ANR del 20 de junio de 2021. Esto sin dudas quebrantó la premisa de la independencia judicial, un principio garantizado por la Constitución Nacional.

La Concertación ya apeló la objeción de la ANR y pide una rápida resolución. Por el lado de este grupo político, el padrón nacional es público, no pertenece a un partido ni un dirigente en particular. “Están desesperados, quieren impedir su derrota, pero no lo van a impedir porque el cambio no se detiene, vamos a ganar en el 2023, la Concertación, la gente decente, la ciudadanía, la patria”, señaló el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y precandidato, Efraín Alegre. Mientras que otra de las precandidatas de la alianza, Soledad Núñez, manifestó que su uso no se puede impedir por "antojo de un sector". "Todos estamos firmes en defender hasta el final la utilización del padrón nacional. Sabemos que hay grupos de interés que no permiten, pero no podemos seguir tolerando que esto siga pasando en Paraguay".

A pesar de las presiones desde el sector de los colorados, se ha abierto una posibilidad muy cierta, con el reconocimiento por parte de la Justicia Electoral de la Concertación para el Departamento de Itapúa, a padrón abierto, antecedente que sin dudas podrá aplicarse a los demás pedidos. Un país que vive una profunda crisis, que se halla en el umbral de convertirse en un Estado fallido, azotado por el crimen organizado, las mafias y el narcotráfico, debe asegurar su institucionalidad y su funcionamiento democrático. Y una de esas vías es la libre participación ciudadana.