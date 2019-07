Usar el brasero como método de calefacción puede ser mortal

Lo ideal es evitarlo directamente, pero, en caso de no soportar el frío, se recomienda colocar el brasero en un rincón de la casa y por un tiempo no prolongado. Es decir, no es una opción quedarse dormido en un ambiente donde haya un brasero encendido. Para apagar la fogata se debe recurrir al agua.

La quema de carbón o leña produce monóxido de carbono, que es un gas tóxico que puede producir un fallo cardiovascular y provocar la muerte de la persona.

Salud considera a este artefacto peligroso como método de calefacción, pero además hay un riesgo que existe para ocasionar un incendio.

“La temporada de frío trae consigo otras situaciones que pueden ser prevenibles, tales como las quemaduras por uso de braseros, aceite hirviendo o de agua caliente”, mencionan desde la cartera sanitaria.

Según datos del Ministerio de Salud, niños menores de 5 años son las principales víctimas de quemaduras. Sobre este punto, el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (Cenquer) insiste en que esta situación es prevenible si se toman las debidas precauciones.

Más recomendaciones

A la par, piden precaución con la manipulación de ollas, sartenes pavas y estufas, también evitar la manipulación de líquidos calientes con el niño en brazos.

Para bañar a los más pequeños de la casa piden extremar cuidados y utilizar primero agua fría en la bañera y entibiarla con el agua caliente. Así también, no dejar a los niños solos en la casa o en la cocina sin supervisión de un adulto.

Hace unos meses, el ingreso de las bajas temperatura obligó a una familia de la etnia de Ayoreo a encender un brasero y, como consecuencia del humo, padre e hijo perdieron la vida. Ocurrió en la comunidad Campo Loro, Departamento de Boquerón