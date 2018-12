Uruguay puso al ser humano como raíz de la integración

Así lo expresó el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, durante su discurso en el que también destacó los avances del bloque regional que conforman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay respecto a las negociaciones con distintos países y grupos comerciales.

“Nosotros queremos un Mercosur con contenido y con porvenir, con países que lo integran fuertemente democráticos, que respeten y valoren la democracia. Si la integración no tiene al ser humano como raíz y objetivo, si no es clave de ciudadanía y democracia, la integración no tiene sentido“, expresó.

Agregó que el Mercosur “no es ni será perfecto”, aunque resaltó que “es lo mejor” de que quienes han intentado construir conjuntamente en un contexto “dinámico y siempre complejo” en el mundo.

De igual forma, saludó los acercamientos, diálogos y negociaciones en curso con otros países y bloques regionales, aunque “ninguna de ellas sea sencilla” y otras sean “especialmente tediosas.” EFE