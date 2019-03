Urge erradicar a los planilleros de la administración pública

Uno de los casos más pintorescos fue el del ex concejal y ex presidente de Seccional Colorada Gerardo Rojas Paiva, quien percibe un salario de más de 7 millones de guaraníes, pero a quien sus compañeros de la Comisión de Prensa a la que está asignado solo veían en momentos de marcar su asistencia, pero luego desaparecía durante todo el resto de la jornada. Rojas Paiva apareció en momentos del control y aseguró que trabajaba como asesor de proyectos legislativos, pero ante la consulta de qué proyectos concretos estaba asesorando, no pudo mencionar ninguno de ellos.

Otra funcionaria que estuvo presente durante el control fue María de Lourdes Pagliaro, quien figura como asesora del diputado concepcionero Luis Urbieta, con una asignación de 5.500.000 guaraníes, pero a quien sus compañeros habían denunciado porque solo la veían cuando bajaba de un lujoso vehículo a marcar sus asistencia y luego se retiraba nuevamente, para aparecer solamente a la hora de marcar su salida. Las denuncias lograron que ahora asista a su puesto laboral.

Lo mismo sucedió con Denis Desiderio Barboza, asignado a la oficina del diputado colorado Pedro Alliana, con una remuneración de 19.300.000 guaraníes al mes, pero que no acudía a su oficina con la excusa de realizar gestiones fuera de la institución. Ahora pidió que le cambien el horario a horas de la tarde, en que hay menos control.

Estos y varios otros numerosos casos ratifican que el mal popularmente denominado planillerismo sigue plenamente vigente en la administración pública y goza de la protección de autoridades y dirigentes políticos, que desangran las arcas del Estado con un fin puramente electoral, y en muchos casos también como una fuente de recaudación ilícita, como lo comprueban varias situaciones denunciadas ante la Justicia.

La resistencia por parte de un sector de legisladores a permitir una auditoría externa para transparentar la situación de los planilleros muestra que existen intereses creados para que las irregularidades continúen. Con más razón hay que proseguir con las denuncias de los casos, exigiendo la continuidad de los controles y que estos se extiendan también a otras instituciones del Estado.