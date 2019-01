Urge demostrar resultados en la lucha contra el lavado de dinero

Las advertencias más vehementes fueron las del propio presidente del Foro, el ex congresista norteamericano Robert Pittenger, quien aseguró que los ojos del mundo están sobre el Paraguay y enumeró varias cuestiones pendientes para el sistema de Justicia, como el gran flujo de contrabando de cigarrillos (recordó que el 10% de los cigarrillos que se trafican en forma ilícita en todo el mundo salen de nuestro país) y la instalación de grupos presuntamente vinculados al terrorismo que están instalados en la zona de Triple Frontera con Brasil y Argentina.

“Hay grandes bienes aquí relacionados con Hezbollah en el Paraguay: Shoppings, departamentos, grandes cantidades de bienes; eso no puede ser tolerado, se debe ir más allá y congelar los bienes, arrestar a los individuos y procesarlos”, destacó el ex congresista Pittenger, remarcando que las actuales autoridades, principalmente del Ministerio Público y el Poder Judicial, están haciendo muy poco ante estos graves delitos.

Aunque los referentes del actual Gobierno se jactan de haber cambiado la política antilavado con respecto a la administración anterior de Horacio Cartes, principalmente al haber presentado al Congreso un paquete de nuevas leyes para el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, la mayoría de los expertos internacionales coincidieron en que lo que se espera ver son resultados concretos, y en ese campo hubo pocos avances hasta ahora.

En el caso actualmente más emblemático, que involucra al empresario brasileño –actualmente prófugo– Darío Messer (a quien el anterior presidente, Horacio Cartes, consideró su “hermano del alma”), no se registran avances en el ámbito de la investigación fiscal y judicial, a pesar de que una comisión del Congreso encontró varios indicios de negocios con empresas locales. Tampoco han habido avances significativos en la investigación acerca de las operaciones de presunto lavado de dinero de las que se acusa al ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Óscar González Daher, y otras personas de su entorno.

Paraguay ya había estado en la lista gris de países que permitían el lavado de dinero entre 2010 y 2012. Hoy todavía existe la posibilidad de que volvamos a formar parte de esa lista, con todas las dificultades que ello puede significar para las relaciones económicas internacionales, dificultando las inversiones. El Gobierno debe redoblar los esfuerzos para que esto no ocurra.