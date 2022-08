Urbieta pasa a HC y Velázquez hace campaña a favor de Arnoldo Wiens

“Fui parte de la construcción del proyecto presidencial de Hugo Velázquez y ya que no sigue en carrera, el candidato que me genera confianza y esperanza es Santiago Peña”, dijo Urbieta para justificarse. El legislador de Concepción tomó la drástica decisión de no buscar la reelección y no explicó los motivos.

El vicepresidente designado como significativamente corrupto, sigue haciendo actividad partidaria. “Yo le voy a acompañar al compañero Arnoldo Wiens porque le considero una persona de bien, una persona trabajadora y una persona que dignamente va a llevar las banderas de reivindicación que hemos sostenido en el movimiento Fuerza Republicana”, expresó el vicepresidente, quien al conocer su designación como significativamente corrupto dijo que se apartaría de la política. También, había dicho que renunciaba a su cargo, pero luego de unos días cambió de opinión porque dijo no saber de qué se le acusa. El concejal de Asunción César Escobar señaló que la elección de Wiens fue arbitraria y por ello deja el oficialismo. “No puedo acompañar ni ser parte de esa improvisación de proyecto”, destacó el edil para justificarse.