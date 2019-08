Universitarios queman judas kái de Mario Abdo y Hugo Velázquez

Lea más: Colorados sepultan juicio político a Abdo Benítez y Hugo Velázquez

Los alumnos se congregaron en el campus de la UNA, donde anunciaron que seguirán movilizados y exigiendo el esclarecimiento de las presuntas irregularidades en la firma del acuerdo con el Brasil, sobre la contratación de energía de la Itaipú Binacional, que suponía un sobrecosto para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de USD 250 millones.

Judas Kái de Marito Los estudiantes prendieron dos muñecos representativos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez. Gentileza

“El pacto de impunidad podrá salvar momentáneamente a los traidores de la patria, pero no los salvará del repudio del pueblo", señalaron.

En contacto con Última Hora, uno de los estudiantes, de nombre Mauricio Kiese, explicó que de ahora en adelante exigirán la renuncia del presidente y vicepresidente de la República, atendiendo a que fueron salvados durante la sesión extraordinaria que realizó la Cámara Baja este martes.

Entre otras cosas, criticó el pacto colorado para salvar a las más altas autoridades, en el marco de un pedido de juicio político por supuestas irregularidades en el acuerdo, que fue dado a conocer recién meses después de su firma.

El escándalo por el acta bilateral derivó en la renuncia de las principales autoridades involucradas, además de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez; el ex canciller, Luis Alberto Castiglioni; el ex director de Itaipú, José Alberto Alderete; el ex embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el actual ministro de Hacienda, Benigno López.

Finalmente, el Brasil aceptó dejar sin efecto el acuerdo, a pedido de Paraguay, hecho que fue utilizado por los integrantes del movimiento Honor Colorado, del ex presidente de la República Horacio Cartes, para justificar el cambio de postura a favor del rechazo del juicio político.