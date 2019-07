UniNorte: Denuncian despido masivo por instalar sindicato

Emiliano López, secretario general del Sitrasa, comentó que la UniNorte despidió a 15 funcionarios que formaron parte de la asamblea. Esto tuvo lugar luego de que el Ministerio revocara la creación del gremio, bajo argumentos que fueron apelados por los trabajadores y que ahora se encuentran en la Cámara de Apelaciones, 2ª Sala, del Poder Judicial.

De los 15 trabajadores despedidos, siete dirigentes fueron reintegrados a sus lugares de trabajo a instancias de una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Alzada.

López, clarinetista de la orquesta de la UniNorte, explicó que se constituyeron como sindicato para mejorar las condiciones de trabajo. “Hay trabajadores que cobran G. 250.000 mensuales, entre los cantantes. Buscamos mejores condiciones laborales y también porque se estaba yendo a pique la Compañía de Cultura, no se hacían más ballets ni óperas como antes”, indicó.

Carlos Insfrán, director de Recursos Humanos de la UniNorte, solo atinó a decir que la institución obró como cualquier firma privada y evitó dar mayores detalles. “La universidad accionó como cualquier otra empresa accionaría en cuanto a la parte de despidos. Pero en cuanto a la conformación del sindicato, la universidad no reconoce ningún sindicato que no ha sido reconocido ni aprobado a la fecha”, dijo al rechazar que los despidos hayan sido como resultado de la sindicalización.

CRIMINALIZACIÓN. El abogado Juan José Bernis, representante legal del Sitrasa, denunció que el Dr. Juan Manuel Marcos, rector de la UniNorte, “ha criminalizado la libertad sindical mediante una denuncia introducida en el fuero penal” ante la fiscala María José Abed Oviedo. La agente imputó por los hechos punibles de “producción de documento no auténticos y estafa” a los sindicalistas sin citarlos antes a una audiencia indagatoria, según indicaron. Ocurre que uno de los que fundaron el Sitrasa, Antonio Vargas, declaró ante el Ministerio de Trabajo que él no formó parte de la asamblea. “Pero ya rectificó esa declaración diciendo que fue coaccionado porque le prometieron que le iban a reintegrar a su puesto de trabajo”, recalcó Bernis.

En efecto, el funcionario admitió este hecho en un acta de rectificación ante el MTSyE.

“Como no pudieron en el fuero laboral, evitar el reintegro de los trabajadores, ahora por medio de una fiscala en lo Penal, que no citó a indagatoria, que no nos llamó para defendernos, imputó por imputar sin argumentos”, lanzó el abogado. Incluso, conforme entienden, forma parte del “objetivo de criminalizar la lucha sindical”, la fiscala dispuso que los trabajadores no puedan acercarse a sus lugares de labor. “Eso va a impedir que ellos sigan trabajando y destruir el sindicato”, advirtió.