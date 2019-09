“Una victoria que necesitábamos”

“La necesitábamos. La veníamos buscando y no se nos estaba dando. Por suerte, sacamos el resultado que necesitábamos”, comentó Diego Churín con respecto a la victoria 2-0 de Cerro sobre River. A renglón seguido, el autor del 2º tanto del Azulgrana explicó: “Más allá de la Libertadores, necesitábamos sumar de a tres para no perder más distancia con los equipos que están arriba. La fecha pasada se nos escaparon dos puntos, y esta vez no podíamos volver a fallar”.