UNA va a paro indefinidamente ante incumplimiento de Hacienda

La medida de fuerza será de forma indefinida, en reclamo a la falta de compromiso del Ministerio de Hacienda para la nivelación salarial que reclaman los profesores y profesores, un pedido de hace ya 12 años.

Los docentes ya fueron a un paro la semana pasada, y tras esta medida el mismo titular de Hacienda, Benigno López, convocó a la rectora, Zully Vera. En ese momento, presentó una contrapropuesta de nivelación salarial del 75% de lo solicitado en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2020, y el 25% restante para el del 2021.

La postura de los docentes

En contacto con Última Hora, el profesor Rubén Franco, presidente de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (Ugspu), expresó que como docentes organizados no estaban de acuerdo con que se levantara el paro de la semana pasada, pero que el CSU había decidido levantar la medida como muestra de buena fe ante el acuerdo alcanzado con Hacienda, en el marco del pedido de nivelación salarial de los maestros.

No obstante, la propuesta adecuada que llevó la UNA, con base en el acuerdo alcanzado con la cartera de Estado, sobre realizar la nivelación salarial de forma escalonada, no fue finalmente incluida en el PGN 2020, ya que desde Hacienda aseguraron que no tenían forma de financiar en un 100% el aumento salarial para el siguiente año, según explicó el docente.

En ese sentido, indicó que los técnicos de la UNA estuvieron trabajando con los propios técnicos de Hacienda, línea por línea, en la propuesta de nivelación salarial docente escalonada, pero finalmente le pidieron a la casa de estudios que vea la forma de financiar con su propio presupuesto, ya que “no hay dinero”.

El profesor manifestó que a la UNA le dicen que no hay presupuesto, pero que recientemente la Contraloría General de la República tuvo una ampliación de G. 15.000 millones, como también este jueves se levantó la medida de fuerza de los funcionarios judiciales con la promesa de reajuste salarial del 20%.

Finalmente, detalló que ahora Hacienda debe presentar una adenda para incluir en el PGN 2020 la propuesta de nivelación salarial, pero "los plazos se vienen encima". La medida de fuerza se inicia este sábado y es de forma indefinida.

La UNA busca llegar a unos G. 40.000 millones para la nivelación salarial de este año, con la reprogramación de recursos y unos G. 28.000 millones que ya se encuentran presupuestados, pero sin que eso represente comprometer la sostenibilidad del aumento para el siguiente año.

Esto fue aceptado por los solicitantes y decidieron, inmediatamente, retomar las actividades académicas.

Sin embargo, el jueves último Hacienda informó a Vera que, finalmente, no estaban en condiciones de cumplir con lo prometido e intentaron renegociar, lo que ya no fue aceptado por la máxima autoridad de la UNA.