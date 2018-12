"Muy contenta de ser coganadora del Premio Wole Soyinka de Literatura en África, 2018, por mi libro A Nation in Labour, dijo hoy la escritora y periodista en su cuenta de Twitter, en la que publicó una foto con el renombrado escritor que da nombre al premio, el primer africano en conseguir el Nobel de Literatura, en 1986.

El otro ganador, Tanure Ojaide, fue premiado por Songs of Myself, su penúltimo poemario publicado también en 2015 y con el que consiguió ser finalista del Premio Nacional de Literatura (NLNG) de Nigeria el año pasado.

Esta colección de 91 poemas, uno de la veintena de libros de poemas que ha escrito el autor nigeriano, da también una visión del mundo desde una óptica introspectiva y personal.

El Premio Wole Soyinka de Literatura, otorgado por la Fundación Lumina y dotado con USD 20.000, se concede cada dos años al mejor libro escrito por un africano.

La Fundación lo describe como "un premio panafricano, visto como el premio Nobel de África", que "unifica a los africanos, celebra las grandes mentes africanas y trae a África a los mejores intelectuales".

En otras ediciones, el premio ha recaído, sobre todo, en autores nigerianos como Sefi Atta, por Todo lo bueno llegará (Everything Good Will Come), en 2006, o Akin Bello, por la obra de teatro The Egbon of Lagos.

Aunque también lo han logrado literatos de otras nacionalidades, como la escritora sudafricana Kopano Matlwa, en 2010, y su compatriota Sifiso Mzobe, en 2012.