Una niña abusada dio a luz y claman justicia

“Justicia pido, por lo que le ocurrió a mi niña de 13 años. No puedo ni trabajar por esto, porque está la bebé y no puedo ir a ningún lado. No puedo ni pagar un abogado”, dijo angustiada la mujer.

Fue la pequeña la que le contó que fue abusada por su abuelo paterno, y cuando contaron a sus familiares, nadie les creyó. Ya después hicieron la denuncia, pero hasta ahora las autoridades no dan con el hombre.

“Ella me dijo que fue su abuelo... perdió el colegio, cada ocho le llevo al sicólogo, porque no podía ni dormir. Quiero justicia, ella ya piensa mal por ella, porque no funciona la Justicia, me dice. No existe la Justicia. Temo por la vida de mi hija”, mencionó sollozante la mujer.

REQUIERE APOYO. La niña dio a luz a su bebé en el Hospital Nacional de Paraguarí. Afortunadamente, la pequeña está en buenas condiciones, pero la familia necesita los recursos para los gastos que conlleva.

También se necesita apoyo para la niña víctima, quien requiere seguir con su tratamiento sicológico, que realizaba cada ocho días, por el trauma del caso.

La Fiscalía ya realizó dos allanamientos en búsqueda del hombre, pero hasta ahora, sin resultados.

El abuelo paterno cuenta, además, con una orden de captura.



Día contra el abuso

Mañana, 31 de mayo, se recuerda el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta fecha se recuerdan los 19 años del abuso y asesinato de la pequeña Felicita Estigarribia (11), quien en la misma fecha del 2004 salió a vender mandarinas, como lo hacía todos los días, pero a casa nunca más regresó.Hoy, más casos de abuso infantil continúan apareciendo.