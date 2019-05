Silguero contó que estaba frente a su vivienda en el barrio Villa Armando, de la ciudad de Concepción, cuando el intendente fue al lugar a fiscalizar una obra de desagüe pluvial, y en ese momento ella intentó grabar con su aparato celular.

Te puede interesar: Nuevas denuncias contra intendente de Concepción

Cuando ella le empezó a decir que era el "intendente más corrupto y más ladrón" recibió una bofetada y luego patadas, supuestamente por parte de Urbieta, quien también habría destrozado el celular de la mujer.

Posteriormente, según la víctima, el chofer del intendente, Justo Zayas, supuestamente la golpeó en la mano cuando ella se disponía a levantar su aparato celular del suelo. Todo este momento fue presenciado por varios vecinos, quienes auxiliaron a Daysi.

Alejandro Urbieta.mp4 El momento en que el intendente Alejandro Urbieta agredió a una mujer en la vía pública. Video: Gentileza.

"Quiero que se le impute, que se vaya preso y eso tiene que ser en este mismo momento, si la Fiscalía no actúa corremos el riesgo de que este tipo desequilibrado pueda matar a cualquiera de nosotros", dijo a Última Hora.

Pidió que se lo impute por agresión y si esto no sucede anunció con tomar la sede de la Fiscalía.

Lea más: Concepción: Piden a intendente no subir al palco durante desfile estudiantil

"Él como hombre no tiene ningún derecho de tocarle a ninguna mujer, ni mucho menos a agredirle de forma verbal. Me golpeó en la cara, me pateó. Si la justicia de verdad funciona tiene que estar imputado, es un ladrón, corrupto, criminal, todo lo que le dije es cierto, por eso reaccionó de esa forma", expresó.

La mujer contó que la obra de desagüe pluvial está inconclusa desde hace tres años. Se debe realizar por unas 21 cuadras del barrio y los trabajos se hicieron por seis cuadras nada más.

El abogado de la afectada, José Samaniego, dijo que denunciarán en la Fiscalía de Concepción al intendente por el "acto criminal que realizó contra una mujer".

Además, mencionó que solicitarán su inmediata detención y que Urbieta ya había también agredido a su esposa en una ocasión anterior.

Versión del intendente

Por su parte, el intendente Alejandro Urbieta manifestó en conversación con Radio Monumental 1080 AM que él golpeó el aparato celular y que no llevó a cabo ninguna agresión contra la mujer.

“Fue una provocación de ella, más de siete meses que mi familia y yo estamos soportando las agresiones que viene haciendo esta gente. Me fui a controlar una obra y me acerca el celular a la cara”, expresó.

Contó que Deysi Silguera y otras personas se manifiestan cada noche frente a su vivienda y que inclusive en una ocasión arrojaron bombas de estruendo contra el negocio de su familia, por estar en desacuerdo con su administración.

Aseguró estar convencido del trabajo que realiza al frente de la Municipalidad y que no encontrarán malversación de fondos ni enriquecimiento ilícito.

Mencionó que tiene 26 denuncias en su contra por apropiación y que todo se trata de una persecución política.

No desean su presencia en el palco durante desfile

Directores de colegios y escuelas de la ciudad solicitaron este viernes al jefe comunal y a otras autoridades municipales y departamentales, a través de un comunicado, que este año no ocupen el palco oficial en el desfile aniversario de la localidad que se realizará el próximo 31 de mayo.

Argumentan que pretenden evitar confrontaciones ante la situación política que se vive en la localidad desde hace más de seis meses. Esto se debe a que varias autoridades municipales son blanco de escraches, especialmente Urbieta.

Lea más: Intendente de Concepción tiene medidas alternativas por desacato

Un grupo de ciudadanos pide su renuncia por falta de transparencia administrativa, pero también buscan la intervención de la Municipalidad.

Urbieta había sido beneficiado con medidas alternativas a la prisión tras ser imputado por desacato judicial al negar información pública solicitada por una comunicadora.

Pero, además, soporta otro proceso por lesión de confianza y apropiación. De acuerdo con la denuncia, descontaba aportes de los funcionarios y no los depositaba en la caja jubilatoria; por el caso estuvo 10 días con prisión domiciliaria.