UNA: Mes perdido por paro desconcierta a los alumnos

Entre bromas y en serio, varios estudiantes de la UNA expresaban su desasosiego a través de las redes sociales. Con memes y capturas de pantalla de grupos de WhatsApp descargaban sus angustias y preocupaciones ante lo que les depara en este reinicio de clases. Eso se puede corroborar, principalmente, en muchas cuentas de Twitter, donde abrían “hilo” para compartir las reacciones que tenían los estudiantes de las distintas carreras y facultades.

“Se acaba de levantar el paro y tengo, literalmente, dos exposiciones, un proyecto sobre los derechos de Paraguay en Itaipú y Yacyretá. Además, un spot publicitario que hacer. Ah, el miércoles inician los parciales”, tiró Fiona Aquino, de Filosofía.

Para Marcos Fernández, presidente de Centro de Estudiantes de Arquitectura, quienes cursan los primeros semestres son los más inquietos ante esta situación.

“A mí no me conviene que se me encimen los exámenes; vivo a casi dos horas de la facultad y suelo llegar a las 23.00 a casa. Porque es tarde noche, entro a las 13.00 casi todos los días”, contó Arami Delvalle, de Ingeniería Ambiental de Ciencias Agrarias. “Si los exámenes son así corridos, no voy a tener tiempo ni de leer”, afirmó la joven que todos los días va de Nueva Italia hasta San Lorenzo.

A muchos, este mes de inactividad les sacó de ritmo. “Algunos compañeros iban a las manifestaciones, luego a la facultad a repasar las materias por cualquier levantamiento que se pudiera dar. Otros fueron a sus casas a visitar a su gente. En síntesis, creo que si no le dedicaste tiempo al estudio, te va a ser complicado retomar. En la misma situación están los que trabajan, que tenían ritmo de ir al trabajo y luego a la facultad”, apuntó Fernández.