Una mayoría de 34 senadores habían votado a favor del desbloqueo

En esa ocasión se habían presentado otros proyectos más en relación al desbloqueo, que se dejaron de lado, y se priorizó el que promovió el sector de Patria Querida.

En cuanto a las ausencias, en total fueron 10, entre los que figuran los colorados Juan Carlos Galaverna, Víctor Bogado, Mirta Gusinky, Blanca Ovelar y Javier Zacarías.

Tampoco estuvieron Patrick Kemper, de Hagamos; el liberal Blas Llano y Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional.

En el caso de Bogado y Payo, posteriormente fueron expulsados de la Cámara Alta, por uso indebido de influencias. En cuanto a Gusinky, la misma había jurado en lugar de Nicanor Duarte Frutos.

Durante el inicio de la pandemia, esta se benefició con la vacuna contra el Covid, y ante una inminente pérdida de investidura, había decidido dar un paso al costado.

Ya después de la votación, los liberales María Eugenia Bajac, quien también fue otra de las expulsadas, y Carlos Gómez Zelada pidieron que conste en el acta que estaban a favor del proyecto.

El liberal Dionisio Amarilla, quien también quedó fuera del Senado, había votado por el desbloqueo de listas.

En el acta del Senado de la fecha en que se trató este proyecto se hizo constar el descontento de Amarilla.

“A los apurones resolvimos esto, y no estoy dispuesto a ser cómplice de esta decisión apresurada de no dar la cara respecto a la oportunidad brillante que tenemos, por eso pedí que se haga nominal y no me consta”, es lo que declaraba el liberal.

Amarilla es uno de los que lograron la reelección en estas últimas elecciones, y ya anunció que no integraría la bancada con sus correligionarios, y que se cortaría solo.

Por su parte, Beto Ovelar fue uno de los colorados más votados, quedando en el número 1, y en cada intervención se jacta que estuvo en contra del proyecto, y que había advertido de las consecuencias.

Los más votados. Por más que se haya aprobado el desbloqueo, lo que sigue primando a la hora de definir la distribución de las bancas, por más que haya un voto preferencial, es la cantidad de votos obtenidos por partido.

Es así que la lista más votada fue la de la ANR, que consiguió 1.317.463 votos, lo que le permitirá tener 23 bancas a partir del próximo 1 de julio.

Beto Ovelar quedó como número 1 de la lista del Senado con 281.752 votos; mientras que Gustavo Leite, el senador 23, recibió 15.977.

El PLRA obtuvo 701.547 votos, y quedan 12 senadores, entre ellos Rafael Filizzola, del Partido Progresista, sector con el cual se aliaron.

Enrique Buzarquis encabeza la lista con 124.978 votos; y en el lugar 12, Noelia Cabrera ganó con 22.289 votos.

Cruzada Nacional, que había postulado a la presidencia de la República a Paraguayo Cubas, recibió 331.657 votos, y tendrá cinco bancas.

Yolanda Paredes, esposa de Payo, es la número 1 con 140.921 votos. En el quinto lugar, Yami Nal, quien ocupaba el puesto 11, recibió el apoyo de 12.648 votantes.

Encuentro Nacional, con Kattya González al frente, consiguió 148.344. El sector se quedará con dos bancas.

La diputada obtuvo 100.083 votos y Patrick Kemper será el 2, con 7.302.

Patria Querida tuvo 72.373 votos, y el más votado fue Orlando Penner, con 14.190.

Frente Guasu recibió el apoyo de 60.714 electores, y la más votada fue Esperanza Martínez, con 11.379; y Yo Creo, 56.466, con Rubén Velázquez, que tuvo 18.512 votos.