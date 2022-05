Una mancha más al tigre

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) no termina de sorprendernos. Suma fracasos y errores.

Obvio, esto no es visto por los dirigentes aduladores que piden que el presidente de la APF, Robert Harrison, revea su postura de no presentarse a la próxima elección. No los escuche, señor Harrison. Son genuflexos que no le han dicho que usted ha fracasado, deportivamente, con la Selección Nacional –y estruendosamente–, y que sigue fracasando con un torneo cuya organización da pena y rabia.