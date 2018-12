UNA aún está en proceso de subsanar lo destapado con revuelta estudiantil

Tres años después de la revuelta estudiantil #UNAnotecalles, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sigue corrigiendo aquellas debilidades institucionales que permitieron los actos de corrupción que salpicaron a la máxima autoridad de la alta casa de estudios, como las atribuidas al ex rector Froilán Peralta, quien fue obligado por presión estudiantil a renunciar con el vicerrector y decanos.

El actual rector de la UNA, Ing. Héctor Rojas, señaló que la experiencia #UNAnotecalles sirvió bastante para clarificar ciertas situaciones irregulares y subsanarlas. Comentó que de los sumarios que se abrieron tras la crisis de 2015, muchos funcionarios que se sometieron a este proceso administrativo renunciaron por lo que la investigación pasó a la justicia ordinaria.

“En líneas generales, los vicios que se habían detectado se fueron subsanando y hoy puedo decir que la mayor parte de las observaciones que se hicieron con las auditorías con la intervención se fueron corrigiendo”, indicó.

Entre algunas de las irregu- laridades están los casos que involucraban a funcionarios con cargos docentes que no ejercían. Según Rojas, algunos eran muy discutibles, porque se interpretaba que el cargo docente era solo para aula, pero se obviaba que la institución necesita de directores académicos, de carreras y aunque son docentes no están en aula.

Sumarios. La elaboración del criticado nuevo estatuto de la UNA fue, según Rojas, el “legado más importante” que dejó la revuelta estudiantil tras la crisis, porque ayudó a regularizar ciertas debilidades institucionales.

En el estatuto que vienen trabajando desde hace dos años se contempla un régimen disciplinario para funcionarios que terminará de reglamentarse en febrero de 2019. Rojas señaló que la UNA no sabía cómo actuar con claridad en los sumarios, porque se utilizaba subjetivamente la ley de la Función Pública u otras leyes y los sumarios no culminaban con éxito porque el funcionario recurría a la Justicia por las debili-dades en cuanto a la norma que se aplicaba. La ley de la Función Pública no rige en la UNA por una inconstitucionalidad.

“Se tipificarán las faltas y penas que podrían aplicarse. Antes no había un régimen disciplinario claro y entonces en los sumarios concluidos no podían aplicarse las penas, porque no se ajustaban a las normas vigentes”.

Rosca vigente. Por su parte, Liz Guillén, dirigente estudiantil durante la revuelta de 2015, sin desconocer algunas mejoras en el estatuto, señaló que se retrocedieron en varios temas, que hay cosas previstas para que no se repita de nuevo una revuelta estudiantil gracias a un reglamento disciplinario.

Dijo que la estructura corrup-ta existe todavía dentro de la UNA, que están muy bien acomodados apuntando para las elecciones de abril y que la democracia aún no es real, porque se ve al estudiante como un ente que no puede tener voz y que la discusión por una educación pública es una deuda como el cambio de la mentalidad arcaica de las autoridades.