“Un vertedero no puede estar en un humedal o cerca de un río”

Larrosa insistió en que “un estudio previo debe determinar a qué profundidad está el agua subterránea y si el suelo es permeable. Eso tiene una dirección de flujo, así como el agua superficial va hacia algún lugar. Por eso es fundamental determinar si realmente está yendo hacia los humedales o no. Leí que el arroyo en Yaguarón está a siete kilómetros, pero se debe tener en cuenta que también está el agua subterránea”.

“La elección de un terreno para vertedero, así como también para un cementerio, debe ser una cosa muy cuidadosa porque no debe ser en cualquier suelo. Si es muy permeable se pueden colocar geomembranas de distinto espesor para no contaminar las zonas bajas”, agregó.

Apuntó además que este tipo de emprendimientos se instala por lo general en lugares que están alejados de las poblaciones, pero que debido a la existencia de una mala planificación de ordenamiento territorial, la gente termina viviendo cerca de estos proyectos y al tener en la casa pozo artesiano o aljibe, sobre todo en las zonas rurales, corre el riesgo de que todo se contamine.

DETALLES. En otro momento, el profesional explicó que en estos casos se colocan pozos de monitoreo en los cuatro extremos de la fosa que servirán para el vertedero, lo que se conoce como línea base, para medir la calidad que tuvo el agua al principio y cómo está durante y después de la apertura. “Se debe tener en cuenta que en muchas ocasiones también se producen abandonos en este tema”, acotó.

“Lo categórico es que no se puede poner un vertedero en un humedal o cerca de un río. Por leyes internacionales, al menos lo que pasa en Cateura, no puede pasar. Y eso no solo por las personas, sino por los peces y toda la vida acuática”, dijo.

Puntualizó que es bueno proyectar vertederos porque actualmente solo tenemos basureros. “Si se hacen de buena forma y si tienen un control estricto, principalmente de las aguas subterráneas, que son las aguas del futuro, porque el agua superficial se está contaminando muy aceleradamente”, acotó.



Harán manifestación

Vecinos de Yaguarón harán hoy, desde las 9.00, una manifestación en la compañía Curuzú, en repudio a la instalación de un vertedero por parte de la firma Benia SA, en el sector conocido como Ñuatî Porã. Pobladores piden que el Mades no conceda la licencia ambiental al proyecto y que la Comuna local lo rechace.