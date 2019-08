Un rapero mbya guarani lanza su primer videoclip en Argentina

La productora Horus presentó en el Ente Municipal de Turismo de Iguazú (Iturem) el jueves pasado su videoclip titulado Mi historia, que grabó a dúo con el joven músico misionero Octavio.

Te puede interesar: Indígenas conforman grupo de hip hop y rapean en guaraní

En el material audiovisual, Hache cuenta a través del rap, en castellano, lo que vivió en el seno de su familia, en su comunidad.

Sergio Riquelme, director y productor de Horus, en contacto con Última Hora contó que el padre del joven tenía problemas con el alcohol, y que por ello el joven decidió vivir con su abuelo en Puerto Iguazú, donde permaneció por 7 años, hasta que falleció. Esto lo obligó a volver con su familia, en una situación de extrema pobreza.

El joven no concluyó la primaria por su baja condición económica, pero sí aprendió a leer y escribir, y envió una carta a la productora de Riquelme, en la que manifestó su anhelo artístico.

Embed

“Desde niño soñaba con ser futbolista, pero después del 2013 conocí la música rap, así fue que me di cuenta que me gustaba más. (…) Empecé (entonces) a escribir mis propias canciones, aunque no sabía bien las palabras. Así pasaban los días, y en 2015 le dije a mi mamá que no se preocupara más, mi sueño se iba a cumplir, y nada más le iba a faltar a ella”, escribió.

Horus, que es una productora de compromiso social, se puso en campaña para ayudar a Hache con la realización de su nuevo videoclip, y obtuvo el apoyo de la Intendencia de Puerto Iguazú.

Al principio, la poca expresión del joven mbya les causaba dudas a los productores, y no estaban seguros de impulsar la iniciativa, pero cuando lo pusieron a prueba con su primer rap, los sorprendió. Riquelme dijo que Hugo Duarte mostraba mucho talento.

Lea también: ¿Por qué el guaraní corre riesgo de desaparecer?

Las escenas se realizaron en espacios que se mezclan entre lo urbano y la natural. La producción filmó junto a los murales de la Avenida República Argentina, entre Salto Dos Hermanas y Coronel Dorrego; como así también en el lago Uruguay y los alrededores.

En su emergente carrera de rapero, Hache ya tiene tres shows en su agenda, relató el productor de su material audiovisual.

En Paraguay también se asienta el pueblo Mbya Guarani, al que pertenece el joven. El último censo del 2012 registró que el pueblo tiene 20.546 habitantes.