Un presidente no puede cerrar los ojos a lo que pasa en el país

Aquella frase, que hasta hoy es motivo de burlas, ha sido recordada en varios ámbitos de la memoria, luego de que el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en un discurso que pronunció el miércoles, tras la inauguración de una unidad de salud familiar en Moras Cué, Luque, dijera lo siguiente: “No se preocupen por lo que escuchan, hace rato que ya no leo nada por salud mental. Me levanto tranquilo, leo la Biblia a la mañana y salgo a trabajar por nuestro pueblo”.

La expresión del presidente también fue motivo de burlas y memes en las redes sociales. La portada de este diario ilustró ayer el sentir de un gran sector de la ciudadanía, con una caricatura que mostraba al jefe de Estado sonriente y sentado encima de una nube, leyendo un diario que solo tenía titulares de falsas buenas noticias sobre su gobierno, con un cartel posterior que indicaba: “El mundo feliz de Marito”.

Otras figuras compartidas por los internautas lo mostraban como una persona feliz, leyendo la Biblia, mientras atrás el país se estaba incendiando.

Aunque al presidente le fastidien las noticias negativas y las denuncias periodísticas críticas que afecten a su gobierno, no puede permitirse el responder que ha decidido no leer nada más que la Biblia. Esta no es una actitud digna de un mandatario.

Esconder la cabeza como un avestruz o inventar realidades alternativas en donde todo es color de rosa, es una actitud que podría corresponder más a un personaje de ficción, como la famosa niña creada por el escritor británico Lewis Carrol en su clásica novela Alicia en el País de las Maravillas.

Aunque tiene muchas cosas lindas y ocurren cuestiones muy positivas, el Paraguay actual no es “el país de las maravillas”. Hay crisis de salud y crisis económica.

Una gran parte de la población vive en condiciones de pobreza y miseria. Existe mucha inseguridad por el avance de la delincuencia y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico.

El sistema de Justicia sigue muy sometido a los intereses políticos sectarios y partidistas, con mucho parcialismo e impunidad. Y, por sobre todo, existe un gran cáncer llamado corrupción, que actualmente salpica a miembros del Gobierno y a sus aliados políticos.

En lugar de dar la cara y responder puntualmente a muchos los casos que despiertan la indignación ciudadana, el presidente Abdo Benítez elige refugiarse en las páginas de la Biblia.

Él no es un líder religioso, sino un jefe de Estado, elegido por una mayoría de votos en las urnas para encarar los problemas y tratar de solucionarlos. Esa fue su promesa y ese es su compromiso. Rehuir a su deber, solo por “salud mental” ante las denuncias y las críticas en la prensa, es defraudar a su electorado.