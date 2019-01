Un pediatra argentino abusó durante 20 años

Al menos 26 víctimas señalan al pedíatra acusado por abusos cometidos entre 1978 y 2011. Ayer, 4 de las víctimas relataron al canal TN las revisiones invasivas que les practicó el médico Alberto Cirulnik, un caso que salió a la luz en diciembre cuando 3 jóvenes lo denunciaron ante la Justicia y pidieron su detención. Luego otra veintena de personas también lo señalaron, la mayoría por casos ocurridos en la prestigiosa escuela ORT de la comunidad judía, donde el denunciado fue médico durante más de 20 años, pero también en su consultorio particular y en una guardia de un hospital, 40 años atrás.

Cirulnik fue acusado en diciembre en la Justicia por abuso sexual y corrupción de menores por 2 varones y una mujer, Malena Filmus, 28, hija del ex ministro de Educación y ex senador Daniel Filmus, por hechos ocurridos hace 14 años. Tras las primeras denuncias, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) condenó esas prácticas en un comunicado. “No sabemos si el Dr. Cirulnik es realmente pedíatra, pero ciertamente no es ni ha sido nunca miembro de nuestra institución”, advirtió la SAP. Darío Schvartz, contó que sus padres eran muy amigos del matrimonio Cirulnik y él amigo de uno de sus hijos y que el médico era su pedíatra. AFP