Un pase tímido y la pelota frente al arco

Quintana había sido contratada como funcionaria de presidencia en la Cámara Baja cuando su titular era el entonces diputado Víctor Bogado. Hay pruebas fotográficas y testimonios que confirman la estrecha vinculación de la joven con el político desde mucho antes de ser nombrada como parte del cupo de contrataciones que groseramente se asigna cada legislador. Ella no fue designada por su currículo ni por ganar un concurso, sino por la influencia de su padrino político, el siempre generoso Víctor Bogado.

Siendo personal del staff de Bogado, Quintana pidió ser contratada en Itaipú, otra vez sin concursar y a pedido del mismo Bogado. Esto lo reveló en su momento el director paraguayo de la binacional de aquel tiempo, el liberal Franklin Boccia, y lo ratificó en juicio su viuda, Celeste Amarilla, hoy diputada. ¿Por qué contratarían como asistente contable a una joven sin ningún respaldo académico ni militancia política y sin concurso si no fuera por pedido de un peso pesado de la política? Recordemos que Quintana ni siquiera pertenece al mismo partido de Boccia.

Una vez alistada en Itaipú, la joven tenía el problema del espacio tiempo. Debía mostrar la cara en la Binacional y en Diputados a las mismas horas; dos lugares distintos, pero al mismo tiempo. Obviamente, Quintana quería seguir cobrando y haciendo oficina en la Cámara presidida por su protector, mientras obtenía paralelamente más de ocho millones de guaraníes mensuales en Itaipú. La solución mágica vino de puño y letra de Víctor Bogado. En su calidad de presidente de Diputados, solicitó por escrito el comisionamiento de la funcionaria de Itaipú, Gabriela Quintana, a su despacho. El encubrimiento perfecto.

Y eso fue todo, no hacía falta más. Un pase mágico de la burocracia para alzarse con más de ocho millones de guaraníes mensuales de Itaipú. ¿Alguien puede dudar de que Bogado sabía lo que estaba pasando?

Cuanto menos, el Tribunal que lo condenó este viernes, no. Lo halló culpable, junto con Quintana, del cobro indebido de honorarios. En realidad, este es un delito menor, cuya pena máxima es de poco más de dos años de prisión. A Bogado le impusieron así una condena de un año, lo que lo salva por ahora de ir a la cárcel.

Ese mismo tribunal, empero, no encontró méritos para condenarlos por estafa. No soy hombre de Derecho, pero me resulta obvio que no podían haber conseguido que Quintana cobrara honorarios irregularmente si no hubieran montado un esquema de mentiras respaldadas por documentos públicos de contenido falso. Por ejemplo, la carta de Bogado pidiendo el comisionamiento de su funcionaria a su propio despacho. Me huele abrumadoramente a estafa, pero es tema que seguirán debatiendo en Cámara de Apelaciones.

Lo importante ahora es la cuestión política. El hoy senador Víctor Bogado tiene una condena en primera instancia por un delito que supone el uso de influencias en su carácter de legislador. Si fuera una sentencia firme, la pérdida de investidura sería automática, porque incurría en una de las inhabilidades para ejercer la legislatura. Pero, de todas formas, esta primera sentencia es ya suficiente como para que el Senado tome la decisión política de destituirlo.

Recordemos que González Daher ni siquiera tenía una primera condena y lo sacaron. Sus pares tomaron la decisión porque había una presión ciudadana que les obligó a depurarse como cuerpo. El caso Bogado es igual; el hombre es uno de los tótems del modelo prebendario que destruye la República.

El fallo del Tribunal fue un pase tímido en términos jurídicos, pero suficiente para que el Senado hoy tenga la pelota frente al arco. Puede actuar políticamente y de oficio, o esperar a que una hinchada harta de la impunidad los empuje a hacerlo. Y en ese segundo escenario puede que Bogado no se vaya solo.