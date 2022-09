Un muerto y tres heridos de bala por motochorros en menos de 48 horas

“Nos siguieron y en un momento nos echaron de la moto. Ahí nos amenazan con un revólver y yo empiezo a gritar. En ese momento uno de ellos le dice al otro: ‘¡Ejapi, ejapi!’ y el otro gatilla tres veces y en la tercera sale el disparo. Me apuntó al pecho, me jugaron a matar directamente”, relató la mujer, que estuvo al filo de la muerte.

Los malvivientes se terminaron llevándose la motocicleta de las víctimas, dos bolsos con las pertenencias y documentos de los hermanos además de sus celulares.

“Por la manera que me impactó el proyectil, los médicos me dijeron que por milagro y a centímetros el proyectil no traspasó el pecho”, expresó la joven. Por último, remarcó que por la violencia utilizada por sus agresores se podría notar visiblemente que estarían bajo los efectos de algún tipo de droga.

toma de rehén. Un aspirante a bombero voluntario de 16 años resultó malherido tras ser atacado a balazos por dos motochorros durante un asalto en Areguá. El menor acusó dos impactos de bala en una pierna presenta una lesión grave en la arteria.“Es lamentable lo que está pasando, por un teléfono celular que no vale la pena le asaltaron. Él es bombero, le salieron al paso, le dispararon y le sacaron un celular. Ojalá Dios quiera y salga bien”, relató una familiar de la víctima.

El menor recibió dos balazos en el muslo derecho, lo que le produjo la fractura del fémur. El joven se encuentra internado en el Hospital de Trauma de Asunción.

De acuerdo al reporte médico, presenta lesión grave que involucra arteria y vena, por lo que debe ser sometido a otra cirugía, explicó el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma.

“El riesgo (de perder la pierna) siempre está, pero afortunadamente, fue socorrido rápidamente”, resaltó el profesional médico.