Un mensaje equivocado

Con todo el respeto que se merece una persona que ya no está en esta tierra, me pregunto cuál es el mensaje que envía la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), principalmente a los jóvenes. Ellos merecen y necesitan un mensaje claro, irrefutable. Brindar un minuto de silencio a un dirigente acusado por sobornos y por enriquecerse a costilla del fútbol sudamericano no me parece sea una buena señal, principalmente para los que vienen asomando en el fútbol y por qué no, en el periodismo.