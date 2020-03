Un libro con el testimonio de cuatro mujeres decididas

La obra del Premio Municipal de Literatura 2018 narra la historia de cuatro mujeres amigas, todas casadas, con edades semejantes, 40 a 45 años, que un día, en un café, descubren que algo les falta en la relación matrimonial.

El descubrimiento, la toma de conciencia y la actuación de cada una de las amigas para superar o remediar lo que consideran que falta, es el tema del libro.

Las cuatro amigas resuelven lo que se proponen resolver y cada una cuenta la lucha, lo desconocido y la superación para llegar al punto que todas admiten es la felicidad.

En el prólogo explica que una amiga le dice que quiere escribir un libro y pide que la ayude. “Las historias en este material pueden ser leídas como el testimonio de cuatro mujeres decididas, embarcadas en un proyecto de vida. ¿Cuál es mi papel? Leí, aconsejé, imaginé, procuré darle una cierta unidad de estilo, pero el libro salió de la cabeza de las amigas. Pensé que ellas lo firmarían. Me pidieron que lo hiciera yo”, refiere el autor de la novela.

BIOGRAFÍA Y TÍTULOS. José Eduardo Alcázar es escritor, cineasta y periodista. Entre sus obras, disponibles en librerías del país, figuran: El Goto, quasi, quasi señor de Madureira, Porpix Termina, Una sensación térmica en otoño, El Cine Posible, Crónicas de la Independencia (volúmenes 1 y 2), Cinco revoluciones contadas por sus autores, El naufragio del Andrea Doria, Te Quiero, Gata, Las aventuras de Tito Caro, El Cardenal, La Selección del presidente de la República por los internos del manicomio nacional, A Frozen Night in Spring y Llega el circo con su dialéctica y nos hace payasos a todos. En Amazon, Do Breviario Karmenotti sobre tormentos, torturas e outras dores, Albuquerque y A puta do Leblon. Y en Great Stage Publishing, de California, The Crossing.