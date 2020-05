Un esperado día en la peluquería

El primer encuentro de los clientes con sus peluqueros o peluqueras de confianza tuvo sentimientos encontrados entre ganas acumuladas de contarse las historias pendientes, lo que pasó en este tiempo extraño de aislamiento, las ansias de sentirse cuidados y la sensación de una pequeña victoria hacia el retorno a la normalidad. Todo eso condensado en los cruces de miradas, únicas ventanas de comunicación que el tapabocas no pudo censurar; no corrieron igual suerte los músculos de expresión facial ni los labios. Las manos también se cohibieron, están en su caso todavía dudosas ante las nuevas reglas. Y, simplemente, no saben si moverse a los lados o mostrarse altas e inmóviles, en señal de saludo.