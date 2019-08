Un corazón como el de María para ver y amar a Dios

El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: “Hoy nos encontramos ante una de esas maravillas del Señor: María. Una criatura humilde y débil como nosotros, elegida para ser Madre de Dios, Madre de su Creador.

La Virgen María, ante el anuncio del Ángel, no oculta su asombro. Es el asombro de ver que Dios, para hacerse hombre, la ha elegido precisamente a ella, una sencilla muchacha de Nazaret, que no vive en los palacios del poder y de la riqueza, que no ha hecho cosas extraordinarias, pero que está abierta a Dios, se fía de él, aunque no lo comprenda del todo. Su respuesta es:

“He aquí la esclava el Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lucas 1:38).

Dios nos sorprende siempre, rompe nuestros esquemas, pone en crisis nuestros proyectos, y nos dice: “Fíate de mí, no tengas miedo, déjate sorprender, sal de ti mismo y sígueme”.

Preguntémonos hoy todos nosotros si tenemos miedo de lo que el Señor pudiera pedirnos o de lo que nos está pidiendo. ¿Me dejo sorprender por Dios, como hizo María, o me cierro en mis seguridades, seguridades materiales, seguridades intelectuales, seguridades ideológicas, seguridades de mis proyectos? ¿Dejo entrar a Dios verdaderamente en mi vida? ¿Cómo le respondo?

María ha dicho su sí a Dios, un sí que ha cambiado su humilde existencia de Nazaret, pero no ha sido el único, más bien ha sido el primero de otros muchos sí pronunciados en su corazón tanto en los momentos gozosos como en los dolorosos; todos estos sí culminaron en el pronunciado bajo la cruz.

Hoy, aquí hay muchas madres; piensen hasta qué punto ha llegado la fidelidad de María a Dios: hasta ver a su hijo único en la cruz. La mujer fiel, de pie, destruida dentro, pero fiel y fuerte.

