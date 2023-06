Un amor que perdura desde el colegio

La relación formal inició en el año 1994, y en julio de 1995 llegó Renato para dar un empujón a la nueva familia. El matrimonio civil y religioso se realizó un 17 de noviembre de 1995. “Ambos teníamos 18 años, éramos superjóvenes, pero estábamos muy decididos y comprometidos con lo que el corazón nos decía”, destaca.

EL INICIO. “Ojalá hubiera un manual para nuevos esposos, o más encuentros para novios, así uno se va preparando para la vida de a dos. En nuestro caso iniciamos ya todo con una familia de a 3, es muy difícil la convivencia con alguien a quien amas pero que al mismo tiempo en ese momento odias por cosas que cada uno siente que hace de manera correcta y el otro no”, menciona refiriéndose a las dificultades del comienzo de una relación.

“Hemos tenido muchas pruebas a lo largo de estos 28 años de casados, pruebas de salud, de trabajos, nos tambaleaban un poquito, pero con amor, fe y perseverancia salimos de cada una de esas situaciones más unidos y con mayor fuerza”, recuerda.

Para la esposa y madre, el ponerse de acuerdo en las finanzas, en la religión, en el pediatra, en los colegios y actividades extras son temas que uno debe poder hablarlo con la pareja, pero transcurrido cierto tiempo se logra la complementación y ahí empiezan a manejarse como una unidad.

PROFESIONES. Manuel Silveira posee un máster en Administración, trabaja en una empresa importadora de productos de consumo masivo. Por su parte, María Helena se dedica a la organización de eventos. Los dos empezaron a trabajar desde temprana edad y fueron forjando su camino, nombre y valores.

“Nosotros manejamos muy bien el tiempo de trabajo o de espacio personal que necesita el otro, somos muy compañeros en estos temas. Para mí, Manolo es el marido perfecto, aguanta mis llegadas tipo 05:00 o 06:00 de la mañana, para volver a salir para montar otro evento a eso de las 08:30, mis turnos de casi 18:00 laborales por reuniones o los domingos que muchas veces necesito para reponerme”, asegura ella.

En el sentido laboral, ambos están desarrollando algunos proyectos. En su caso, ama trabajar en la organización de eventos. “No me veo realizando aún nada diferente, pues tengo la bendición de trabajar en algo que me gusta y no todo el mundo tiene ese privilegio”, recalca.

MÁS INTEGRANTES. Hace 15 años se agrandó la familia con la llegada Jimena. “Fue un regalo del cielo, nació un 5 de mayo la niña por la que tanto pedí a la Mater”, recuerda emocionada.

“Todos los días pido para que mis hijos sean hombre y mujer de bien, que contribuyan en sus entornos, familiares y laborales. En ese sentido yo tengo un lema que es: Solo hay que ser buena persona en esta vida, lo demás vendrá por añadidura en su momento”, indica.

Durante la pandemia, también se ensanchó la familia con la llegada de Tatiana, su nuera, y Pía, su pequeña nieta. “Yo nací para ser Susanita, aunque no lo fui, pero amo ver mi casa llena de gente. Los domingos solemos reunirnos religiosamente. Silveira al mediodía y Carron para la merienda, en estos encuentros salen las carcajadas más naturales, las bromas infaltables y los llantos de los más pequeños”, relata.

Su anhelo es mantener la tradición de la unión familiar de generación en generación, que nunca pase de moda el juntarse entre padres, abuelos, hermanos, tíos y primos.

Para finalizar, María Helena destaca la frase que es título de un libro: El amor es una decisión, no un sentimiento. Ella menciona que todos los días decidimos continuar la relación, todos los días decidimos que vamos a incluir o quitar de la misma para que funcione mejor, todos los días le volvemos a elegir a esa persona a la que le dimos el sí.