Un acuerdo que desnuda las falencias y despierta sospechas

–No, no voy a firmar –le respondió en tono firme el entonces presidente de la ANDE, que al ver que periodistas de Telefuturo eran testigos de la escena, les ratificó: “no voy a firmar porque va contra mis principios”.

Esto sucedió el sábado 21 de julio en la lejana Alto Paraguay, hasta donde viajó toda la plana mayor del Gobierno, las autoridades de Itaipú, embajadores, etcétera, para el lanzamiento de la licitación del puente bioceánico que unirá a los dos países. No se sabía entonces que las olas del tsunami empezaban a subir y que provocarían una de las mayores crisis para Mario Abdo Benítez, quien recién en 18 días cumplirá un año de gestión.

Se sabía que existía un impasse entre ANDE y Eletrobras por la compra de potencia de Itaipú desde el año pasado, pero el clímax de esta guerra tuvo su punto culminante el miércoles con la renuncia de Ferreira y la filtración del acta que firmó la Cancillería paraguaya, sin la venia de la ANDE.

La palabra Itaipú evoca sentimientos muy fuertes en Paraguay. Está asociada a despojo, entrega, corrupción política y privilegios para un sector empresarial. Y si se escarba un poco más, la mismísima Guerra de la Triple Alianza. No se confía en Brasil ni en las sucesivas autoridades paraguayas, excepto un periodo, julio de 2009, donde se logró un histórico acuerdo entre Lugo y Lula que triplicó la compensación a Paraguay por energía cedida al Brasil.

La crisis que desató la renuncia de Ferreira, seguida por el gerente técnico Fabián Cáceres, profundizó la desconfianza y los temores sobre una postura “entreguista del Paraguay”, potenciada por el absurdo secretismo del documento que ya fue rubricado el 24 de mayo.

La reacción gubernamental fue un manual de desaciertos. En primer lugar, la falta de transparencia. La Cancillería señala en su defensa que “no se pueden mostrar las cartas mientras se sigue jugando la partida”, para justificar el secretismo. Esto sería cierto si el Gobierno ponía al tanto del Congreso, a la ciudadanía de lo que estaba negociando. Pero se supo porque Ferreira desató la crisis con su rechazo y renuncia.

El caso tiene todos los condimentos para reforzar la desconfianza en Mario Abdo, que en cuanto a Itaipú no ha logrado despertar la mínima fe. ¿Cómo explicar la firma de un documento a la medida de los intereses brasileños? El Gobierno entró aún más al brete cuando se filtraron los audios de la reunión en Itaipú donde pretendían la rúbrica de la ANDE, que tampoco lograron.

Para darle más dramatismo a la situación, un emisario presidencial fue hasta la ANDE con la misión de hacerle firmar a Ferreira el acta, pero este se negó nuevamente. Y ya no le quedó otra que dimitir. Allí mismo, sin protocolo, recogió una hoja de la impresora y escribió de puño y letra su escueta renuncia.

Aún seguían las sorpresas. A Ferreira lo suple un exponente de la vieja guardia como Alcides Jiménez (76), quien sobrelleva una inculpación por la nota reversal de 1992 de Yacyretá, considerada también lesiva a los intereses paraguayos. Su “resurrección” confirma que Marito carece de una cantera para los recambios en su Gobierno.

El presidente de la República empeoró el escenario con sus desacertadas e inaceptables declaraciones. “Pillo, mendigo, peajero y avivado”, calificó a su propio país. “Lo que se hizo como Gobierno, con miras al 2023, en el que va a ser la negociación de Itaipú, es decirle al Brasil: acá hay un Paraguay serio que no necesita migajas de nadie, que nosotros somos serios y cumplimos nuestro compromiso y vamos a hacer respetar nuestro derecho”, declaró, intentando justificar su acción como una jugada de cara a la renegociación del Tratado.

Sus palabras surtieron el efecto contrario. A la indignación generalizada, el Senado convocó a sesión y apareció la frase más temida por todo presidente: juicio político. Por de pronto, se puso paños fríos a esta idea, pero los legisladores repudiaron al acta bilateral, lo emplazaron a remitir todos los antecedentes del acuerdo, además de convocar a las autoridades para explicar la decisión.

LECCIÓN. El affaire del acta bilateral deja lecciones y la revelación de una dura realidad. Marito no tiene estrategias ni equipo para enfrentar la gran batalla de la renegociación del Anexo C. En un primer choque, Brasil no solo se llevó todos los puntos, sino además quebró moralmente al Gobierno. Si había dudas sobre la capacidad y la honestidad de sus hombres, hoy se instaló con más fuerza la sospecha.

Pero hay un elemento positivo en esta trágica escena: la ciudadanía que se indignó y salió a las calles a protestar, y la rápida reacción de los partidos políticos que si se unen para transitar el único camino de la soberanía energética, pueden convertirse en los fiscales más severos para evitar vilezas en el proceso.

Marito ya no puede perder tiempo para armar el equipo de negociadores, con pluralidad, con técnicos capaces, íntegros y con carácter, los que sin caer en la intransigencia que anula logren los mejores resultados para el Paraguay. Pero para ello debe salir de esa burbuja inflada por cortesanos que solo buscan su beneficio, le cuentan medias verdades o le falsean datos. Son aquellos a los que no les interesa traicionar a la patria, porque su patria no es la tierra donde nacen, sino del amo que alimenta su insaciable avaricia.

Pero si persiste en defender lo indefendible, entonces sabremos en qué equipo juega.