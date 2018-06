Un 60,1% de encuestados sostienen que Cartes debe ser senador vitalicio

Un sondeo realizado por el Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos (CIES) para Última Hora, Telefuturo y Monumental 1080 AM señala que 60,1% de la gente cree que el presidente de la República saliente, Horacio Cartes, debe jurar como senador vitalicio y no como senador activo.

Solamente 24,1% manifestó que el mandatario debería jurar como senador activo en el Congreso, y 15,8% no supo o no quiso responder a la pregunta planteada por los encuestadores.

El relevamiento de datos fue tomado entre el pasado viernes 8 y el domingo 17 de este mes, con una muestra de 400 personas distribuidas proporcionalmente en Asunción y Gran Asunción.

La Constitución Nacional señala que los ex presidentes serán senadores vitalicios, pero Cartes, al igual que Nicanor Duarte Frutos, postuló y fue electo senador activo por el Partido Colorado con el aval del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por afiliación. El trabajo realizado por CIES también fue discriminado por afiliación política, donde se extrae que también 60,1% de los colorados encuestados creen que Cartes no debe ser senador activo, sino vitalicio.

Solamente 31,2% están convencidos de que HC sí debe integrar el cuerpo legislativo con voz, voto y salario. Por otro lado, 8,7% no respondieron por alguna razón a la pregunta del sondeo.

En el caso de las personas con afiliación al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), 67,1% dijeron que el titular del Ejecutivo hasta este 15 de agosto no debe ser senador activo, sino vitalicio, como dice la Carta Magna.

Entre los azules, 67,2% piensan que Cartes no debe jurar como senador activo y sí como vitalicio, 14,1% dicen que sí debe ser senador activo, y 18,8% no respondieron.

De las personas sin afiliación o no afiliadas a sector partidario alguno, 56,4% se mantuvieron en la tesis constitucional de que HC debe ser legislador vitalicio y no activo, mientras que 19% de los encuestados sí apoyaron el ingreso del empresario como miembro pleno del Senado, y 24,6% no dieron una postura al respecto.

Por trabajo. Otra forma de segmentación de las opiniones realizada por CIES fue por la de puestos laborales, donde pudo observarse que 71,8% de las personas encuestadas y que trabajan en el sector público manifestaron que su postura es la de que el presidente de la República no asuma como senador activo al dejar el cargo, sino como vitalicio, como lo establece la Constitución Nacional.

En este sector, 20,5 sí apoyan el ingreso como senador de HC, y 7,7% no dieron una respuesta a la pregunta señalada.

Por otro lado, los que traba- jan en el sector privado seña- laron en 6,8% que tampoco quieren que Cartes sea sena- dor activo, 31,6% piensan que sí debe serlo, y 7,6% no saben.

En el sector sin ocupación, 55,7% no apoyan al líder de Honor Colorado para asumir un curul con voz y voto en la Cámara Alta, mientras que 21,3% sí apoyan esta idea, y 23% no sentaron una postura al respecto.

La situación del empresario tabacalero se complica con la falta de respaldo en la Cámara Alta para que pueda jurar, por lo que Rodolfo Friedmann se quedaría con su banca.

Ficha técnica

Estudio de credibilidad 2018 Preparado exclusivamente para Última Hora, Telefuturo, Monumental 1080 AM.

Objetivo Se determinó como objetivo principal conocerla credibilidad de los Poderes del Estado, las instituciones públicas,los entes autárquicos, autónomos y de los gremios.

Metodología Población objetivo: personas entre 18 años y más, que posean una opinión sobre los Poderes del Estado, instituciones,entes autárquicos,autónomos o gremios.

Distribución de la muestra: Se entrevistaron a 400 personas distribuidas proporcionalmente en Asunción y Gran Asunción .El relevamiento de datos se realizó entre el 8-6-2018 y el 17-6-2018.