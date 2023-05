Último ensayo en casa con los ojos puestos en las clasificatorias

De hecho, los Barros Schelotto ya tienen la base delineada para los encuentros oficiales y consideramos que no habrá sorpresas, salvo alguna excepción que siempre puede ocurrir. En tanto, el cuerpo técnico recorre los estadios del campeonato sin descuidar para nada los representantes paraguayos en copas. Ya había anticipado el mismo Guillermo Barros Schelotto que su interés es no viajar por viajar, sino más bien agrupar a los convocados en Ypané durante el tiempo que estén liberados de sus respectivos clubes. Por eso, un solo juego pero atendiendo naturalmente lo que hagan los propios rivales de las clasificatorias para el 2026. En ese sentido, su primer adversario Perú se traslada a Asia para los amistosos del próximo mes, el 16 de junio enfrentará a Corea del Sur en Seúl y el 20 en Osaka frente a Japón. Su segundo oponente, Venezuela, el 15 de junio ante Honduras en Dallas para ajustar piezas ante Guatemala el 18 en Connecticut, Estados Unidos. Que no se dude que la atención será de todas las partes en la previa, nosotros para afuera y ellos para acá. Lo posterior ya tiene otro rasgo con mayor responsabilidad, es decir de otro caudal y más desafío, donde debe primar la pertenencia en busca del objetivo. Lo pasado duele y lastima muchísimo. No es uno más En los próximos días será presentado a la sociedad uruguaya Marcelo Bielsa como nuevo estratega de la selección de este país. El miércoles la AUF anunciará oficialmente la contratación del laureado orientador argentino en un esfuerzo económico importante y que es probable se brinden detalles en la misma conferencia de prensa. Los charrúas tienen asignados amistosos en junio, el 14 ante Nicaragua y el 20 contra Cuba en el Centenario, estos cotejos ya contarán con la conducción del nuevo DT. La expectativa es enorme aguardándose por debut oficial que será ante Chile primero y Ecuador después. Las cifras que se manejan por la contratación de Bielsa rondan los 12.200.000 euros por los tres años. En tanto, Diego Alonso –quien tuviera a su cargo la conducción en el último mundial, a través de un comunicado a la opinión pública– manifestó: “Fue un gran honor haber ocupado el cargo más importante que cualquiera pudiera tener siendo un orgullo haber colaborado para que Uruguay clasifique a una Copa del Mundo”. También agradeció al Comité Ejecutivo por la confianza depositada, haciendo un reconocimiento aparte para los jugadores. Remarcó en su escrito: “Seguiré siendo el hincha número uno de la selección y deseo lo mejor para los próximos desafíos”. Copan los argentinos Hoy día son siete los entrenadores argentinos en las eliminatorias: el campeón del mundo, Argentina, cuenta con Scaloni; Bolivia está bajo la batuta de Gustavo Costas; Chile con Eduardo Berizzo; Colombia tiene a Néstor Lorenzo; Venezuela a Fernando Batista; Paraguay a Guillermo Barros Schelotto y ahora Uruguay con Bielsa. Los que restan son Brasil, hoy dirigido interinamente por Ramón Menezes, que al mismo tiempo ejerce la conducción de la selección Sub 20 que disputará el Mundial de esta categoría. Otros como Ecuador tiene al español Félix Sánchez por Gustavo Alfaro y Perú al criollo Juan Reynoso, quien reemplazó en el cargo a Ricardo Gareca, hoy en Velez. Nuevamente y retornando a las Fecha FIFA, consignemos que los monarcas del título mundial tienen previsto enfrentar a Indonesia y China, ambos en Asia. Brasil aún no anunció su cartelera, en tanto Chile jugará con Cuba, República Dominicana y Bolivia, siendo tres en continuado, dos en casa y uno afuera; este último en Santa Cruz de la Sierra. El equipo de Costas previamente medirá en Nueva Jersey a Ecuador, que a su vez tiene marcada una confrontación ante Costa Rica en Filadelfia. Por su parte, Colombia chocará con Irak en España y luego verá a Alemania en Gelsenkirchen. Después de este calendario se rompe el fuego camino al Mundial a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. Los tradicionales a la par Pocas veces se da pero así lo estableció la Conmebol, el 24 de mayo a las 18:00 jugarán en simultáneo Olimpia y Cerro Porteño por la Libertadores. Patronato en su estadio Presbítero Bartolomé Grella con capacidad para 23.500 espectadores aguarda al Decano que llegará tras empatar con Atlético Nacional a dos. En tanto, el anfitrión apabulló al Melgar de Perú 4-1 creando un clima notable en sus seguidores y con un hecho histórico por ser esta su primera participación en la Copa. La tabla tiene a Atlético Nacional con 7, el Decano 5, Patronato 3 y Melgar 1. Cerro, por su parte, ese mismo día y punto horario verá en La Olla a Palmeiras, uno de los más poderosos del continente. Recordemos que en la serie C lideran Bolívar y el conjunto brasileño con 6, Barcelona y el Ciclón están con 3. Si pregunta por Libertad el martes 23 de mayo, en Lima ante Alianza en busca de la revancha. Había perdido de local 2-1. Ese mismo día, Mineiro verá en Belo Horizonte a Paranaense. Como conoció de dos derrotas seguidas, el Gumarelo comparte la última ubicación del Grupo G, aunque con peor diferencia de gol que Mineiro. Lidera Paranaense con 7 y Alianza Lima tiene 4. Como todo pasa rápido y con adelantos de fecha del Apertura en poco tiempo más, nuevamente la Libertadores en acción.