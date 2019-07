Ulises Quintana se presenta en Diputados con fuertes críticas a la Fiscalía

“Yo me voy y asumo mi banca. En el permiso que yo he solicitado, dice claramente que tengo que volver a asumir cuando cese el impedimento”, expresó el legislador ante los medios de prensa.

El parlamentario ya anunció que realizaría tal acción este martes, donde solicitó, a través de una nota, su reincorporación al órgano legislativo. En su reemplazo, estaba la diputada cartista Rocío Abed de Zacarías.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, anunció que someterá al pleno la reincorporación del parlamentario.

El diputado también criticó fuertemente la labor de la Fiscalía, ya que a su criterio, el ente no cuenta con argumentos ni pruebas que lo vinculen con hechos de narcotráfico o tráfico indebido de influencias.

“Es claro que el Ministerio Público no tiene argumentos para sostener una imputación y mucho menos una sentencia. Esto es un circo romano”, reclamó.

El parlamentario disparó contra la fiscala Lorena Ledesma, quien fue la que lo imputó por los supuestos hechos punibles de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Hace 10 meses que ellos -la Fiscalía- dicen que van a demostrar elementos contundentes en mi contra y no han acumulado pruebas. Lorena Ledesma es una persona ignorante, que no trabaja. Ella no merece estar ahí porque persigue a inocentes, porque no hace su trabajo”, sentenció.

Finalmente, el legislador afirmó que continúa en las filas del movimiento Colorado Añetete y comentó que todavía no logró conversar con el presidente Mario Abdo Benítez, tras su liberación.

Ulises Quintana fue liberado de la prisión de Viñas Cué este lunes, a raíz de una resolución de la jueza Magdalena Narváez. Para la magistrada, no existe peligro de fuga ni obstrucción a la Justicia en el marco de la causa en la cual el diputado está sometido.