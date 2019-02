Sin embargo, no tendrá el apoyo del movimiento liderado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

"Está confirmado, Ulises Quintana es precandidato a la intendencia fuera de Colorado Añetete”, manifestó el abogado en contacto con Monumental 1080 AM. No obstante, dejó en claro que esto no significa que cortará vínculos con el oficialismo.

Martínez agregó que Quintana ya recibió varios ofrecimientos de dirigentes que responden a otros movimientos colorados. Además, dejó en claro que una de las aspiraciones políticas del legislador es reemplazar a Sandra McLeod, destituida por la Cámara de Diputados.

Proceso judicial de Quintana

El parlamentario colorado guarda reclusión actualmente en la cárcel militar de Viñas Cué, desde setiembre del año pasado. La causa abierta en su contra se inició luego de la detención del supuesto capo narco Reinaldo Cucho Cabaña.

La Fiscalía investiga a Ulises Quintana por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal, además de tráfico de influencias.

Tras ser consultado sobre los posibles impedimentos que podría tener el diputado con permiso para llegar a ser intendente, su representante legal dijo que solamente podrá estar inhabilitado si recibe una condena.

Pese a su situación judicial, Martínez se mostró confiado alegando que la Fiscalía va descartando varias figuras que usó para imputar a Quintana. Además, sostuvo que su cliente goza del apoyo de la ciudadanía.

También adelantó que cuentan con “muchos argumentos válidos, sólidos y fuertes”, para presentar en una próxima audiencia de revisión de medidas, con el objetivo de lograr la libertad de Quintana.

“Así como veo, existe una gran posibilidad de que sea intendente de CDE”, finalizó.

En Colorado Añetete le niegan apoyo

Por su parte, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue claro al afirmar que Ulises Quintana no tiene impedimentos legales para postularse, pero descartó que sea el candidato del movimiento Colorado Añetete.