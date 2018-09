Ulises Quintana alega una persecución política y no confía en la Fiscalía

“Vengo a ponerme a disposición. No estuve prófugo. Me he presentado en tiempo y forma. Soy un ciudadano honesto y voy a demostrar mi inocencia. Tengo miedo por la saña con la que se desempeña el Ministerio Público. No existen garantías, no existe objetividad, no existe una imparcialidad, me quieren perjudicar. Soy diputado nacional, no tuve ni tengo influencias en ningún estamento”, dijo el parlamentario.

Lea más: Defensa de Ulises Quintana pide medidas alternativas a la prisión

El diputado investigado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias, aseguró que las investigaciones en su contra forman parte de cuestiones políticas. Dio a entender que el clan de los Zacarías son los responsables de esta "persecución".

“Ustedes saben que en la Senad están atornillados, por orden del Gobierno anterior personas que hacen la investigación. No puedo tener ninguna injerencia ni protección a nadie. En el Alto Paraná maneja el poder una familia desde hace 15 años. Yo denuncio hace 10 años la corrupción en esta zona. Esto se volvió una cuestión política. La suplente (Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías) que va a ingresar en caso de que yo sea destituido pertenece a la familia de un clan que sí maneja la Policía, el Ministerio Público y los juzgados en Alto Paraná”, aseguró.

Lea además: Diputado Ulises Quintana se presenta ante la Justicia

El legislador, integrante del Movimiento Colorado Añetete, pidió al juez Penal de garantías que analice con objetividad las pruebas presentadas por la Fiscalía.

“Quiero que sean objetivos al analizar las pruebas y que me den mis garantías constitucionales. No confío en el Ministerio Público por las parcialidades manifiestas. Voy a demostrar que soy inocente”, señaló.

Tras concluir las presentaciones de la defensa y la Fiscalía, el juez Rubén Ayala Brun pidió un receso para determinar las medidas que serán otorgadas al diputado colorado.

El abogado del diputado Ulises Quintana, Álvaro Arias, solicitó al juez medidas alternativas a la prisión preventiva.

¿Por qué lo investigan?

Según la Fiscalía, el diputado tendría vínculos con el supuesto capo narco Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, quien fue detenido el jueves 6 de este mes en un megaoperativo denominado Berilo, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

El político tenía en su poder una lujosa camioneta de la marca Toyota Land Cruiser, de color negro, con chapa JJX 009, propiedad de Reinaldo Cabaña.

Además, según la Fiscalía, el pasado 28 de agosto, Ulises Quintana pudo haber incurrido en el hecho de tráfico de influencia, cuando ya siendo diputado, presuntamente a pedido de Cucho, intercedió en la liberación de su supuesto secretario, Diego Medina, quien había caído en una barrera policial en el Departamento de Caaguazú.

Medina transportaba, aparentemente, la suma de USD 190.000 a bordo de su vehículo y se dirigía a Asunción, según sospechas, para comprar estupefacientes, momento en que fue retenido por agentes de la Policía Nacional.

Luego de una llamada del diputado, el sospechoso fue liberado, y se cree que además hubo un pago de coima a los uniformados.