Ulises Quintana alega desconocer antecedentes de jefe narco

El político colorado, perteneciente al Movimiento Colorado Añetete, detalló que conoció al empresario a través Santiago Cano, abogado del procesado. Quintana afirmó que Cucho realizó un apoyo "mínimo" y que eventualmente prestaba vehículos para las campañas o eventos políticos importantes.

"El es dirigente deportivo de fútbol de salón; nos ayudaba esporádicamente con pelotas y redes para las canchas", acentuó.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, comentó que accedió al apoyo Cabañas, dado que no contaba con antecedentes penales. Apuntó a que recibir aporte de empresarios es una práctica común durante las campañas electorales, por lo que no le vio el lado malo.

"Lo conozco como empresario dedicado a la cadena de moteles, no es un amigo de confianza (...). No sabía que estaba detrás de una estructura organizada", señaló. Dijo que había acudido hasta el domicilio del detenido en una oportunidad, pero no llegó a ingresar.

Con relación al vehículo que estaba en su poder, detalló que se encontraba en tratativas de compra, pero que aún faltaba cerrar la financiación. Sin embargo, al enterarse del hecho, hizo entrega del rodado al representante legal del jefe narco.

El diputado dijo, además, estar dispuesto a colaborar con la Justicia y a renunciar a sus fueros, de ser necesario.

La camioneta, perteneciente al supuesto jefe narco detenido este jueves en el megaoperativo y que estaba siendo buscada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), fue entregada por su abogado en la sede de la institución.

El vehículo es una camioneta Toyota Land Cruiser de color negro, con chapa JJX 009, año 2008.

Megaoperativo en Ciudad del Este

Este jueves, la Senad y un grupo de fiscales antidrogas realizaron un megaoperativo en Ciudad del Este, con al menos 15 allanamientos en distintas propiedades. Lograron detener a Cucho, quien sería la cabeza de esta estructura criminal.

En el procedimiento fueron incautados 12 vehículos lujosos, además de una motocicleta. También encontraron armas de fuego, aparatos celulares, 21.835 kilogramos de cocaína y aproximadamente USD 800.000 en billetes de diferente denominación.

Según la investigación, la organización criminal se encargaba de enviar droga al Brasil. El capital obtenido a través del ilícito, supuestamente, se inyectaba al sistema financiero en la zona a través de propiedades como casas de cambio, reservados, moteles y discotecas, entre otros.