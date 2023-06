UIP sostiene que se atendrá a la ley para el reajuste salarial

El titular de la UIP expresó que la mayoría de las empresas, sobre todo, las micro, pequeñas y medianas, no podrán absorber un reajuste tan considerable del sueldo piso, por la facturación mensual que tienen. “De hecho, hay muchas empresas que piden que no se realice este ajuste. Esto no quiere decir que nosotros estemos en contra, pero sí hay un marco jurídico al que debemos ceñirnos todos. Lastimosamente, esto generará un poco de inflación, pero bueno es lo que dicta la ley”, dijo.

Duarte agregó que desde el punto de vista empresarial, siempre sostuvieron que las negociaciones salariales deberían ser libres entre empleadores y empleados, “pero hoy rige esta situación; hay un Consejo de Salarios Mínimos, que está integrado por representantes del sector empresarial, el sindical y el gobierno y se debe reunir a partir del 1 de junio a tratar sobre este tema”, remarcó.

“Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, los gobiernos entendiendo que la única manera de contener la inflación era aumentando la Tasa de Política Monetaria y nuestra tasa desde agosto del año pasado está estabilizada y esperamos que comience a caer para que pueda caer la presión económica y se aliente el consumo”, alegó el presidente de la UIP.