UIP: Piden que haya más inversión y se respete déficit fiscal

Fue durante la visita del ministro de Hacienda, Benigno López, quien brindó detalles puntuales sobre el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para el 2020, presentado al Parlamento.

López expuso datos sobre los gastos en salud, educación, seguridad, así como también cuáles son los objetivos que se persiguen para el próximo año, las limitaciones y complicaciones existentes para llegar al objetivo y redistribuir los 265 millones de dólares que se tendrán disponibles y que tienen como prioridad salud, educación y seguridad. También reiteró que se recurrirá a préstamos para impulsar obras de infraestructura necesarias.

Uno de los puntos centrales fue la explicación que dio sobre la posibilidad de sobrepasar el tope fiscal del 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, debido a la recesión económica.

López afirmó que aún no tienen definido si será necesario, pero en el caso de que lo sea tendrán que decidir entre cortar las inversiones en infraestructura o pedir al Congreso la habilitación correspondiente para levantar el tope.

CONSULTAS. Luego de la exposición del ministro, referentes de distintos sectores de la UIP hicieron consultas y planteamientos. Uno insistente fue sobre los fondos para inversión en viviendas y obras que pueden ayudar a mover la economía y brindar miles puestos de trabajo.

López aclaró a uno de los exponentes que el Ministerio de la Vivienda tiene a disposición hoy 40 millones de dólares y si no se utilizan es por tema de gestión. Igualmente, se sucedieron comentarios sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, además de consultas sobre cómo bajar los gastos en salarios. Al término del encuentro, López dijo que será dura, pero transparente la discusión en el Congreso y espera llegar a un acuerdo con números balanceados.

El titular de la UIP, Gustavo Volpe, señaló que consideran positivo que se mantenga el respeto del tope fiscal. Asimismo, esperan que durante el debate en el Parlamento los políticos no distorsionen de nuevo metiendo la mano para aumentar los gastos corrientes y no en gastos de capital.

Claman abrir mercado con ChinaEl empresario Ricardo Felippo sorprendió ayer en la reunión con el titular de Hacienda, Benigno López, al consultar los motivos por los cuales se sigue apostando a Taiwán y no a establecer relaciones para abrir el mercado de China Continental a las exportaciones nacionales. Dijo que ya no se justifica lo de Taiwán y que otros países como Uruguay están exportando en un nivel del 85% de sus productos a China.López respondió que no sabe los motivos y que este tema no está en su ámbito, sino de la Cancillería.