UHSOC20190809-031d

Julio Trovato

Thalia Cañiza

Mercedes Brizuela

Myrian Fernández

Jazmín Ramos

Édson Fariña

María Gloria Monges

Mili Brítez

Octavio Cortessi

Raquel González

Susana Oviedo

Teresita Yrrazabal

¡Felicidades!

Presentación

Rapsodia presentará su nueva colección, wherever she goes, nature grows. La cita será hoy, a las 11.00 en su tienda del Paseo La Galería.

Aniversario

Hoy, el Grupo Trovato, celebrará sus 50 años, con una exclusiva cena. La cita será en el complejo Las Takuaras, a las 21.00.

Día del niño

La Subcomisión de Eventos Infantiles del Club Centenario realizará el festejo por el Día del niño, el domingo 11, de 10.00 a 15.00 en la sede del club en Surubi’i.

Encuentro

Este martes 13 se realizará la edición 50 del ciclo de charlas Gramo. El evento será en el Centro de Eventos del Paseo la Galería, a las 19.00. En la noche serán los disertantes Joaquin Serrano, Lucas We, Marielle Palau, Adriane Salinas, Sergio Mura, Lucas Bunchicoff y otros.

Encuentro solidario

El diario Última Hora, la revista Pausa y la Fundación Asoleu invitan al encuentro solidario El Chef Soy Yo. La actividad será el próximo miércoles 14, en el Espacio Sausalito (San Salvador 777 esquina Avenida Venezuela), desde las 19.00. Los ingresos podrán adquirirse en oficinas del Diario Ultima Hora (Benjamin Constan 658), o a través de los teléfonos 415-7000 – (0981) 83 25 81 / (0984) 41 15 23.

Evento fit

El evento Alma Fit se llevará a cabo el 6 de octubre, de 16.00 a 19.00, en Sacramento Brewing Co. En la ocasión se presentarán charlas con Nicole Huber, Vanessa Ricciardi y Patricia Zubizarreta.