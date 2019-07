UHPOL20200906-009b

“Es lo más constitucional para la facultad del juez y adecuado a las exigencias de los tiempos. No es el 245 originario, pero tiene notas resaltantes”, afirmó el defensor público Eduardo Velázquez.

Remarcó algunos puntos tales como el cambio de facultad del juez. En el original decía “el juez podrá”; luego, con el cambio, señalaba “preferirá”, y ahora dice “deberá”, en forma imperativa para los jueces.

Además, acotó incluso con el cambio de nombre “suspensión de la ejecución de la prisión preventiva” es porque la libertad de una persona es la regla.

Indicó que también le da la posibilidad de aplicar las tobilleras electrónicas, a más de que las medidas ya no cesarán a los 2 años, sino hasta la finalización del juicio oral. Remarcó que también habla del incumplimiento de las medidas, en las que se decretará la prisión.

No cree que haya una liberación masiva, pero de repente, en casos determinados, podrían salir varios. Habló de hurto, hurto agravado y violencia familiar, los no tan graves. Pero los motochorros no saldrán, dijo.