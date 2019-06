UHGUI20190602-040BB

Esta noche, a las 19.00, en Absoluto Rock (Herrera casi Yegros), se presenta la banda griega de metal Rotting Christ. Las entradas generales tienen un costo de G. 170.000 y pueden ser adquiridas en Red UTS y boletería del lugar.

La legendaria banda griega Rotting Christ visita por primera vez Paraguay en el marco de la gira The Heretics Latin America Tour 2019, para presentarse en el Unholy in the Sky Festival II. La banda, que está liderada por Sakis Tolis, en voz y guitarra, y su hermano, Themis Tolis en batería, presentará temas nuevos y clásicos de su repertorio. Actúan los locales Umbrarum Regni, Dismal y To Arkham.