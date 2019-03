UHGUI20190326-030 CINE

Terror. Apta para mayores de 13 años.

Esta producción de Carlos Tarabal, creador del concurso Sombras en la Noche, reúne 9 cortos de terror. Duración: 70 minutos.

Villamorra (español): 13.00, 14.35, 15.25, 16.10, 19.40, 21.15, 22.50.

Cines del Sol (español): 13.00, 14.30, 16.00, 22.20.

Cines Pinedo (español): 13.30, 15.15, 17.00, 18.45, 20.30, 22.15.

Cines Mariano (español): 13.10, 19.30, 20.50, 22.10.

Cine San Lorenzo (español): 13.10, 19.30, 20.50, 22.10.

Cerroalto (español): 15.30, 21.55.

Shopping Coronel Oviedo (doblada): 15.00, 16.30, 18.00, 21.45.

Cine Art Caaguazú (español): 16.00, 21.30.

Cine Art Ciudad del Este (español): 17.00, 18.50, 20.45, 22.00.

Cinemark (2D, español, Premier): Sábado: 0.00.

Cinemark (2D, español): 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 21.00, 22.30, 23.00.

Real (español): 13.05, 14.30, 17.35, 20.40.

Fuente (español): 12.50, 14.20, 15.50, 17.20, 21.05.

Mall (español): 13.00, 18.20, 19.40, 21.00.

Granados (español): 16.00, 22.10.

Cinemax (español): 18.30, 22.30.

Cinemas Ciudad del Este (español): 14.00.

a dos metros de ti - (2D)

Romance, drama. Apta para mayores de 13 años.

Dos adolescentes que padecen distintas enfermedades, se conocen en el hospital y se enamoran. Con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson. Duración: 116 minutos.

Villamorra (doblada): 19.10.

Villamorra (subtitulada): 13.20, 15.40, 17.00, 18.00, 20.20, 22.40.

Cines del Sol (subtitulada): 13.50, 17.40, 20.00, 22.40.

Cines Pinedo (doblada): 13.00, 15.20, 17.40.

Cines Pinedo (subtitulada): 20.00, 22.20.

Cines Mariano (doblada): 13.00, 15.15, 19.50.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.00, 15.15, 19.50.

Cerroalto (doblada): 14.50, 17.20, 19.40.

Cerroalto (subtitulada): 21.50.

Cine Art Caaguazú (doblada): 19.50.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 19.30, 21.20.

Cinemark (2D, subtitulada, Premier): 13.10, 16.10, 18.50, 21.40.

Cinemark (2D, subtitulada): 13.10, 16.10, 18.50, 21.40. Sábado: 0.20.

Real (doblada): 14.05, 15.25.

Fuente (doblada): 12.55, 15.10, 17.25, 18.50, 19.40, 21.55.

Granados (doblada): 17.40.

Cinemax (doblada): 18.10.

Cinemax (subtitulada): 20.20.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 15.00, 17.15, 19.30, 21.30.

Cine Shopping Coronel Oviedo (doblada): 19.30, 21.30.

como flechas - (2D)

Cristiana. Apta para todo público.

Cuando el conflicto, la rebelión y el resentimiento abruman a su familia, Charlie y Alice se dan cuenta de que no han sabido educar a sus hijos y empiezan a buscar soluciones. Pero ¿será demasiado tarde? En esta poderosa historia, que se desarrolla en el transcurso de 50 años, se puede ver la lucha de Charlie y Alice por recuperar y restaurar a su familia. Juntos descubren que conocer y vivir la Palabra de Dios es lo que puede traer esperanza y transformación a la familia. Duración: 99 minutos.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 21.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 18.40.

Mall (doblada): 14.20, 15.20, 16.10, 17.10.

Venganza - (2D)

Acción. Apta para mayores de 13 años.

Un chofer busca venganza contra los narcotraficantes que él cree asesinaron a su hijo. Con Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern. Duración: 95 minutos.

Villamorra (subtitulada): 21.30.

Cines del Sol (subtitulada): 20.00.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 22.00.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 21.30.

Cines Mariano (doblada): 17.30.

Cine San Lorenzo (doblada): 17.30.

Cerroalto (doblada): 15.00, 19.40.

Cine Art Caaguazú (doblada): 17.45.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 14.50, 17.00, 19.15, 21.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 12.00, 14.30, 17.10, 19.50, 22.40.

Cinemax (doblada): 16.00.

BEAUTIFUL boy - (2D)

Drama. Apta para mayores de 16 años.

Basada en las memorias de David y Nic Sheff, la película sigue la emocionante e inspiradora experiencia de supervivencia del padre y su hijo, mientras atraviesan la recaída y recuperación de adicciones. Con la participación de Steve Carell, Timo-thée Chalamet, Maura Tierney. Duración: 120 minutos.

Villamorra (subtitulada): 13.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 17.15.

Cinemark (2D, subtitulada): 15.50.

SIN DEJAR HUELLAS - (2D)

Thriller. Apta para mayores de 13 años.

Un inspector de policía alcohólico se encarga de la desaparición repentina de un chico, mientras que al mismo tiempo ve cómo su hijo adolescente vuelve a su vida, tras haberse embarcado en el universo del narcotráfico.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 15.00.

capitana MARVEL - (3D)

Aventura. Apta para todo público.

Carol Danvers se convierte en uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra, al quedar atrapada en medio de una guerra galáctica entre las razas alienígenas. Con Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson. Duración: 128 minutos.

Villamorra (doblada): 13.05, 15.30, 18.25, 20.50. Viernes y sábado: 23.15.

Villamorra (subtitulada): 13.35, 14.10, 16.35, 17.55, 19.00, 20.20, 21.25, 22.45.

Cines del Sol (doblada): 13.20, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.00. Domingo: 10.50.

Cines del Sol (subtitulada): 21.15, 22.30.

Cines Pinedo (4D - E-Motion, doblada): 13.00, 15.25, 17.50, 20.15.

Cines Pinedo (4D - E-Motion, subtitulada): 22.40.

Cines Pinedo (doblada): 13.00, 15.25, 17.50, 20.15, 22.40.

Cines Pinedo (subtitulada): 14.10, 16.35, 19.00, 21.25.

Cinemas Ciudad del Este (2D, doblada): 17.45.

Cinemas Ciudad del Este (2D, subtitulada): 21.15.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 14.00, 15.30, 16.30, 20.00, 22.15.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 19.00.

Cines Mariano (doblada): 13.30, 14.40, 16.00, 17.10, 18.30, 19.40, 21.00, 22.10. Domingo: 11.00.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.30, 14.40, 16.00, 17.10, 18.30, 19.40, 21.00, 22.10. Domingo: 11.00.

Cerroalto (doblada): 15.50, 17.00, 18.30, 19.40, 21.10. Domingo: 11.10.

Cerroalto (subtitulada): 22.10.

Shopping Coronel Oviedo (doblada): 15.30, 18.15. Domingo: 12.00.

Cine Art Caaguazú (doblada): 16.00, 18.30, 21.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 14.30, 16.45, 19.00, 21.15.

Cinemark (3D, subtitulada, XD): 19.00, 22.00.

Cinemark (3D, subtitulada, Dbox): 19.00, 22.00.

Cinemark (3D, subtitulada, Premier): 12.00, 18.00, 21.00.

Cinemark (3D, subtitulada): 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 21.00.

Cinemark (2D, subtitulada, Dbox): 12.30, 15.30.

Cinemark (2D, subtitulada, Premier): 19.30, 22.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 12.30, 15.30, 19.30, 22.30.

Cinemark (3D, doblada, XD): 13.00, 16.00.

Cinemark (3D, doblada, Dbox): 13.00, 16.00.

Cinemark (3D, doblada, Premier): 15.00.

Cinemark (3D, doblada): 15.00, 20.00, 23.00.

Cinemark (2D, Dbox): 18.30, 21.30.

Cinemark (2D, doblada, Premier): 13.30, 16.30.

Cinemark (2D, doblada): 13.30, 16.30, 18.30, 21.30.

Real (doblada): 13.45, 16.10, 17.35, 18.35, 20.00, 21.00. Sábado y domingo matinal: 11.20. Sábado: 22.25.

Fuente (doblada): 12.40, 13.50, 15.10, 16.20, 17.40, 18.50, 20.10, 21.20. Sábado: 22.40. Domingo: 10.50.

Mall (doblada): 13.00, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.00.

Granados (doblada): 14.00, 19.50.

Cinemax 3D (doblada): 16.10, 20.00.

Cinemax 3D (subtitulada): 22.30.

UNA AMISTAD SIN FRONTERAS (GREEN BOOK)

Comedia dramática. Apta para todo público.

Cuando Lip pierde su trabajo como guardia de seguridad en uno de los clubs nocturnos más famosos de Nueva York, debe buscar un nuevo empleo y termina encontrando una oportunidad como chofer de un pianista afroamericano que iniciará un tour por el sur de Estados Unidos. En pleno viaje, se encontrarán con los prejuicios propios de la zona.

Villamorra (subtitulada): 21.45.

Cinemark (2D, subtitulada): 13.20, 16.20, 19.20, 22.20.

nacido para ser rey

Fantasía, aventura. Apta para todo público.

Alex encuentra que sus problemas habituales y diarios quedan eclipsados por el descubrimiento de la mítica espada Excalibur. Ahora, con la espada más poderosa del mundo en las manos del estudiante menos poderoso de Gran Bretaña, Alex y sus amigos deberán enfrentar a una villana medieval llamada Morgana que está obsesionada con destruir el mundo.

Cinemax 3D (doblada): 14.00.

maligno

Terror. Apta para mayores de 13 años.

Luego de que su hijo pequeño comienza a comportarse de manera perturbadora, Sarah (interpretada por Taylor Schilling de la serie Orange is the New Black) sospecha que alguna fuerza paranormal puede estar controlándolo. Para descubrirlo lo lleva a sesiones de hipnosis que revelarán el oscuro ser que se esconde en su interior. Duración: 100 minutos.

Villamorra (doblada): 17.45

Cines Pinedo (doblada): 20.00.

Cines Pinedo (subtitulada): 22.00.

Cines Mariano (doblada): 22.00.

Cine San Lorenzo (doblada): 22.00.

Real (doblada): 15.55, 19.00. Sábado: 22.05.

MIS HUELLAS A CASA

Drama, aventura. Apta para todo público.

Cines Villamorra (doblada): 13.10, 17.10.

Cines del Sol (doblada): 13.00, 16.20, 18.15. Domingo: 11.00.

Cinemark (2D, doblada): 13.40.

Cines Mariano (doblada): 13.30, 15.30, 17.30. Domingo matinal: 11.10.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.30, 15.30, 17.30. Domingo matinal: 11.10.

Cerroalto (doblada): 17.30. Domingo matinal: 11.15.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.00.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 17.15.

Cinemax 3D (doblada): 14.10.

Real (doblada): Sábado y domingo: 11.10.

FELIZ DÍA DE TU MUERTE - 2D

Terror. Apta mayores de 13 años.

Una joven estudiante universitaria (Jessica Rothe) reconstruye el día de su asesinato reviviendo tanto los detalles cotidianos como su aterrador final, hasta intentar descubrir la identidad de su asesino.

Villamorra (subtitulada): 15.10.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.15, 15.15.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 - 3D

Animación, acción. Apta para todo público.

Cines Pinedo (doblada): 13.20, 15.30, 17.40.

Real (doblada): Matinal sábado y domingo 3D: 11.15.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 13.30.

las dos reinas (mary queen of scots)

Drama, biográfico. Apta para mayores de 13 años.

Villamorra (doblada): 13.00.

Villamorra (subtitulada): 16.00.

DRAGON BALL SUPER: BROLY

Animación, acción. Apta para mayores de 13 años.

Goku y Vegeta se encuentran con Broly, un guerrero Saiyajin distinto a cualquier otro guerrero que ambos hayan enfrentado en el pasado.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.00.