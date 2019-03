UHGUI20190317-040 CINE

Acción. Apta para mayores de 13 años.

Un chofer busca venganza contra los narcotraficantes que él cree asesinaron a su hijo. Con Liam Neeson, Emmy Rossum, Laura Dern. Duración: 95 minutos.

Cine Villamorra (doblada): 20.00.

Cine Villamorra (subtitulada): 13.15, 15.35, 17.00, 21.45.

Cines del Sol (subtitulada): 13.20, 15.40, 18.00, 20.20, 22.40.

Cines Pinedo (doblada): 13.10, 15.30, 17.50.

Cines Pinedo (subtitulada): 20.10, 22.30.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 13.15, 15.30, 20.00.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 21.30.

Cines Mariano (doblada): 13.00, 15.10, 17.30, 19.50, 21.30.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.00, 15.10, 17.30, 19.50, 21.30.

Cerroalto (doblada): 15.00, 17.20, 19.40.

Cerroalto (subtitulada): 22.00.

Shopping Coronel Oviedo (doblada): 14.50, 22.00.

Cine Art Caaguazú (doblada): 21.15.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 17.20, 19.45, 22.00.

Cinemark (2D, subtitulada): 11.50, 14.30, 17.10, 19.50, 22.40. Sábado: 0.10.

Real (doblada): 13.40, 17.10, 20.40.

Fuente (doblada): 12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 20.30, 22.00.

Mall (doblada): 13.00, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.00.

Granados (doblada): 17.30.

Cinemax (doblada): 18.00.

Cinemax (subtitulada): 20.10.

BEAUTIFUL boy - (2D)

Drama. Apta para mayores de 16 años.

Basada en las memorias de David y Nic Sheff, la película sigue la emocionante e inspiradora experiencia de supervivencia del padre y su hijo, mientras atraviesan la recaída y recuperación de adicciones. Con la participación de Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney. Duración: 120 minutos.

Cine Villamorra (subtitulada): 13.10, 15.55, 19.20, 22.20.

Cines del Sol (subtitulada): 22.45.

Cines Pinedo (subtitulada): 20.00, 22.20.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 17.45.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 22.15.

Cerroalto (subtitulada): 21.30.

Cine Art Caaguazú (doblada): 19.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 17.00, 19.15, 21.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 12.10, 17.30, 20.10.

sin dejar huellas - (2D)

Thriller. Apta para mayores de 13 años.

Un inspector de policía alcohólico se encarga de la desaparición repentina de un chico, mientras que al mismo tiempo ve cómo su hijo adolescente vuelve a su vida, tras haberse embarcado en el universo del narcotráfico.

Cinemark (2D, subtitulada): 14.50, 22.50.

Cine Villamorra (subtitulada): 13.05, 15.20, 17.55, 19.30, 22.35.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 15.15, 17.30.

capitana MARVEL - (3D)

Aventura. Apta para todo público.

Carol Danvers se convierte en uno de los superhéroes más poderosos de la Tierra, al quedar atrapada en medio de una guerra galáctica entre las razas alienígenas. Con Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson. Duración: 128 minutos.

Cine Villamorra (subtitulada): 14.10, 16.35, 17.50, 20.15, 21.25, 22.40.

Cine Villamorra (doblada): 13.00, 15.25, 18.20, 20.45.

Cines del Sol (doblada): 13.20, 15.00, 16.15, 17.30, 18.45, 20.10. Domingo: 11.00.

Cines del Sol (subtitulada): 13.50, 20.00, 21.15, 22.30.

Cines Pinedo (4D - E-Motion, doblada): 13.00, 15.25, 20.15.

Cines Pinedo (4D - E-Motion, subtitulada): 22.40.

Cines Pinedo (doblada): 13.00, 15.25, 17.50, 20.15, 22.40.

Cines Pinedo (subtitulada): 14.10, 16.35, 19.00, 21.25.

Cinemas Ciudad del Este (2D, doblada): 17.45.

Cinemas Ciudad del Este (2D, subtitulada): 21.15.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 13.00, 14.00, 15.30, 16.30, 20.00, 22.15.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 19.00.

Cines Mariano (doblada): 13.30, 14.40, 16.00, 17.10, 18.30, 19.40, 21.00, 22.10. Domingo: 11.10.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.30, 14.40, 16.00, 17.10, 18.30, 19.40, 21.00, 22.10. Domingo: 11.10.

Cerroalto (doblada): 14.30, 15.50, 17.00, 18.30, 19.40, 21.10. Domingo: 11.10.

Cerroalto (subtitulada): 22.10.

Shopping Coronel Oviedo (doblada): 15.30, 17.00, 18.15, 19.30, 21.00. Domingo: 12.00.

Cine Art Caaguazú (doblada): 16.00, 18.30, 21.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 14.30, 16.45, 19.00, 19.30, 21.15, 21.45.

Cinemark (3D, subtitulada XD): 19.00, 22.00.

Cinemark (3D, subtitulada Dbox): 14.00, 17.00, 19.00, 22.00.

Cinemark (3D, subtitulada Premier): 12.00, 12.30, 15.30, 18.00, 18.30, 21.00. Sábado: 0.00.

Cinemark (3D, subtitulada): 12.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00, 18.30, 21.00. Sábado: 0.00.

Cinemark (2D, subtitulada, premier): 19.30, 22.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 15.15, 19.30, 21.15, 22.15, 22.30.

Cinemark (3D, doblada XD): 13.00, 16.00.

Cinemark (3D, doblada Dbox): 13.00, 16.00, 20.00, 23.00.

Cinemark (3D, doblada Premier): 15.00, 21.30.

Cinemark (3D, doblada): 15.00, 20.00, 21.30, 23.00.

Cinemark (2D, doblada, Premier): 13.30, 16.30.

Cinemark (2D, doblada): 12.15, 13.30, 16.30, 18.15, 19.15.

Real (doblada): 13.45, 15.10, 16.10, 17.35, 18.35, 20.00, 21.00. Sábado y domingo matinal: 11.20. Sábado: 22.25.

Fuente (doblada): 12.40, 13.50, 15.10, 16.20, 17.40, 18.50, 20.10, 21.20. Sábado: 22.40. Domingo: 10.50.

Fuente (subtitulada, 2D): 13.00, 15.30, 18.00.

Mall (doblada): 13.00, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.00.

Granados (doblada): 14.00, 19.50.

Granados (subtitulada): 22.10.

Cinemax 3D (doblada): 15.10, 17.30, 20.00.

Cinemax 3D (subtitulada): 22.30.

Custodia compartida

Drama, familia. Apta para mayores de 13 años.

Myriam y Antoine Besson se han divorciado. Ella solicita la custodia exclusiva de su hijo Julien, para protegerlo de su padre al que acusa de violento. Antoine defiende su caso como un padre despreciado, y la juez del caso sentencia a favor de la custodia compartida. Rehén del creciente conflicto entre sus padres, el joven Julien se ve empujado al límite. Duración: 93 minutos.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 21.30.

UNA AMISTAD SIN FRONTERAS (GREEN BOOK)

Comedia dramática. Apta para todo público.

Cuando Lip pierde su trabajo, como guardia de seguridad en uno de los clubs nocturnos más famosos de Nueva York, debe buscar un nuevo empleo y termina encontrando una oportunidad siendo el chofer de un pianista afroamericano que iniciará un tour por el sur de Estados Unidos. En pleno viaje, se encontrarán con los prejuicios propios de la zona. Duración: 130 minutos.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 15.20.

Cinemark (2D, subtitulada): 13.20, 16.20, 19.20, 22.20.

nacido para ser rey

Fantasía, aventura. Apta para todo público.

Alex encuentra que sus problemas habituales y diarios quedan eclipsados por el descubrimiento de la mítica espada Excalibur. Ahora, con la espada más poderosa del mundo en las manos del estudiante menos poderoso de Gran Bretaña, Alex y sus amigos deberán enfrentar a una villana medieval llamada Morgana que está obsesionada con destruir el mundo. Duración: 120 minutos.

Cines del Mall (doblada): 13.00, 15.10, 17.20, 19.30.

Mall (doblada): 13.30, 15.40, 17.50, 20.10.

Cinemax 3D (doblada): 14.00.

maligno

Terror. Apta para mayores de 13 años.

Luego de que su hijo pequeño comienza a comportarse de manera perturbadora, Sarah (interpretada por Taylor Schilling de la serie Orange is the New Black) sospecha que alguna fuerza paranormal puede estar controlándolo. Para descubrirlo lo lleva a sesiones de hipnosis que revelarán el oscuro ser que se esconde en su interior. Duración: 92 minutos.

Cines Pinedo (doblada): 18.45, 20.40.

Cines Pinedo (subtitulada): 22.35.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.30.

Cines Mariano (doblada): 19.40, 22.00.

Cine San Lorenzo (doblada): 19.40, 22.00.

Real (doblada): 13.30, 15.30, 19.00. Sábado: 22.30.

Cinemax 3D (doblada): 22.20.

MIS HUELLAS A CASA

Drama, aventura. Apta para todo público.

Lucas se encuentra a una perrita en la calle a la que decide adoptar y llamarla Bella. Un día, persiguiendo a una ardilla, Bella se escapa accidentalmente de casa y se pierde. Convencida de que su dueño la está esperando, la perrita se muestra decidida a hacer lo necesario para regresar a su hogar. El camino, sin embargo, estará lleno de peligros: avalanchas, temibles lobos y fieras tratarán de interponerse en el reencuentro entre dos amigos. Duración: 100 minutos.

Cines Villamorra (doblada): 13.00, 18.00.

Cines del Mall (doblada): 15.20, 17.10.

Cines del Sol (doblada): 13.00, 16.20, 18.15. Domingo: 11.00.

Cinemark (2D, doblada): 13.40.

Cines Pinedo (doblada): 13.00, 14.55, 16.50.

Cines Mariano (doblada): 13.30, 15.30, 17.30. Domingo matinal: 11.00.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.30, 15.30, 17.30. Domingo matinal: 11.00.

Cerroalto (doblada): 15.30, 17.30, 19.30. Domingo matinal: 11.15.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.30.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 19.30.

Cinemax 3D (doblada): 16.10.

Real (doblada): Sábado y domingo: 11.45.

FELIZ DÍA DE TU MUERTE - 2D

Terror. Apta mayores de 13 años.

Secuela de Feliz día de tu muerte, donde una chica llamada Tree Gelbman amanecía todos los días en el día de su cumpleaños que a su vez, terminaba con ella asesinada. Una especie de El día de la marmota, pero del género terror. En esta secuela, Tree, quien sobrevivió a esa primera película se ve una vez más acechada por la muerte, pero en esta oportunidad las víctimas son sus familiares y amigos más queridos. Por lo que para poder descubrir quién es el asesino deberá morir día tras día.

Cines Villamorra (subtitulada): 15.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.00.

jefa por accidente - 2D

Romance, comedia. Apta para mayores de 13 años.

Maya es una trabajadora de una cadena de supermercados que decide reinventar su vida y sus antecedentes, para mostrar a todo el mundo que la inteligencia aprendida en la vida puede ser igual de valiosa que los estudios. Con Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Milo Ventimiglia. Duración: 104 minutos.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.15.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 - 3D

Animación, acción. Apta para todo público.

Hipo y Chimuelo descubrirán sus verdaderos destinos: ser el jefe del pueblo y gobernante de Berk con Astrid y ser el dragón líder de su especie. Así, la amenaza más oscura que enfrentaron, como la aparición de una Furia Luminosa, pondrá a prueba los lazos de su relación como nunca antes.

Cines Pinedo (doblada): 13.20, 15.30, 17.40.

Real (doblada): Matinal sábado y domingo 3D: 11.30.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 13.30.

DRAGON BALL SUPER: BROLY

nimación, acción. Apta para mayores de 13 años.

Goku y Vegeta se encuentran con Broly, un guerrero Saiyajin distinto a cualquier otro guerrero que ambos hayan enfrentado en el pasado. Voces originales: Mario Castañeda. Duración: 100 minutos.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 15.00.