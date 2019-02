UHGUI20190209-030 CINE

Familiar, aventura, animación. Apta para todo público.

Pasaron cinco años desde que todo era increíble, y ahora los ciudadanos enfrentan una nueva amenaza: invasores Lego duplo del espacio exterior que destruyen todo con mucha mayor rapidez de lo que pueden reconstruirlo. La batalla para derrotarlos y restaurar la armonía en el universo de Lego llegará con Emmet, Lucy, Batman y sus amigos.

Cines del Sol (doblada): 13.50, 16.00, 18.05, 20.10. Domingo: 11.05.

Cinemark (2D, doblada): 12.30, 17.30.

Cinemark (2D, doblada, Premier): 12.30, 17.30.

Cinemark (3D, doblada): 15.00, 20.00.

Cinemark (3D, doblada Premier): 15.00, 20.00.

Cinemark (3D, doblada XD): 11.50, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00.

Cinemark (3D, doblada Dbox): 11.50, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00.

Hiperseis (doblada): 13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40.

Cines Pinedo (4D E-Motion, doblada): 13.00, 15.05, 17.10.

Cines Pinedo (doblada): 13.00, 15.10, 17.20, 19.30, 21.40.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.00, 17.00, 21.45.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 20.15. Trasnoche: 23.15.

Cines Mariano (doblada): 13.00, 15.10, 17.20, 19.30. Domingo: 11.10.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.00, 15.10, 17.20, 19.30. Domingo: 11.10. .

Cerroalto (doblada): 14.50, 16.50, 18.00, 19.30. Domingo: 11.10.

Shopping Cnel. Oviedo (doblada): 14.40, 16.50, 19.00 Domingo: 12.10.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 15.30, 19.15.

Cine Art Caaguazú (doblada): 17.30.

Cine Fuente (3D, doblada): 12.50, 14.55, 17.00, 19.05. Domingo: 10.40.

Cine Fuente (2D, doblada): 20.40.

Granados (doblada): 14.00, 18.00.

Real (doblada): 13.30, 15.15, 17.00, 18.45. Sábado y domingo: 11.45.

Cines del Mall (doblada): 13.00, 14.40, 16.20, 18.00, 19.40, 21.20.

Cine Villamorra (doblada): 13.20, 15.10, 17.00, 18.50, 20.40.

Cine Villamorra (subtitulada): 16.10, 22.30.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.30, 17.30, 19.30.

Cinemax 3D (doblada): 14.30, 16.30, 18.30.

ESCAPE ROOM SIN SALIDA - 2D

Thriller, terror. Apta para mayores de 13 años.

Seis personas, que no se conocen entre sí, reciben una curiosa invitación a jugar en un Escape Room donde el primero que logre escapar se ganará un millón de dólares. Al llegar al lugar, descubren que no se trata solo de un enigmático juego que pone a prueba su inteligencia y deducción, si no que están realmente atrapados y escapar les puede costar la vida. Con Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Logan Miller.

Cines del Sol (subtitulada): 16.00, 18.10, 20.10, 22.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 13.20, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50.

Hiperseis (subtitulada): 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00.

Cines Pinedo (doblada): 13.10, 15.10.

Cines Pinedo (subtitulada): 20.00, 22.00.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.00, 17.00, 21.45.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 20.15. Trasnoche: 23.15.

Cines Mariano (doblada): 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.

Cine San Lorenzo (doblada): 15.30, 17.30, 19.30, 21.30.

Cerroalto (doblada): 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

Cerroalto (subtitulada): 22.10.

Shopping Coronel Oviedo (doblada): 15.20, 17.20, 19.20, 21.40.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 18.15, 20.00.

Cine Art Caaguazú (doblada): 21.15.

Cine Fuente (doblada): 12.40, 14.50, 18.40, 21.15. Sábado: 23.15.

Cine Granados (doblada): 22.10.

Real (doblada): 15.20, 17.10, 20.30. Sábado: 22.10.

Cines del Mall (doblada): 19.10, 21.10.

Cine Villamorra (doblada): 14.00, 16.00, 22.30.

Cine Villamorra (subtitulada): 13.10, 15.25, 17.50, 19.35, 21.20. Viernes y sábado: 23.35.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 17.00, 22.00.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 19.15, 21.15.

Cinemax 3D (doblada): 20.30.

Cinemax 3D (subtitulada): 22.20.

SUSPIRA - 2D

Terror. Apta para mayores de 13 años.

Remake de Suspiria de 1977 de Darío Argento. La historia de la bailarina, Susie Bannion que viaja a Alemania a la escuela Markos Tanz Company, muy prestigiosa en el mundo. Pero Susie no se sentirá segura en la escuela, cuando se entere que una ex alumna fue asesinada. Con Dakota Johnson.

Cinemark (2D, subtitulada): 19.30, 23.00.

Hiperseis (subtitulada): 21.20.

Cines Pinedo (doblada): 22.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 14.45, 21.30.

Cine Art Caaguazú (doblada): 17.00, 21.30.

Cine Villamorra (doblada): 14.55.

Cine Villamorra (subtitulada): 13.05, 17.45, 20.40.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 14.30.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 21.30.

jefa por accidente - 2D

Romance, comedia. Apta para mayores de 13 años.

Cines del Sol (subtitulada): 13.40, 18.00, 22.10.

Cinemark (2D, subtitulada): 12.00, 14.20, 16.40, 19.10, 21.50.

Cinemark (2D, subtitulada, Premier): 12.00, 14.20, 16.40, 19.10, 21.50.

Hiperseis (subtitulada): 18.20, 20.30, 22.40.

Cines Pinedo (doblada): 20.00.

Cines Pinedo (subtitulada): 22.10.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.00, 17.00, 21.45.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 20.15. Trasnoche: 23.15.

Cines Mariano (doblada): 19.30, 22.00.

Cine San Lorenzo (doblada): 19.30, 22.00.

Cerroalto (doblada): 20.00.

Shopping Coronel Oviedo (doblada): 21.20.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

Cine Art Caaguazú (doblada): 19.15.

Cine Fuente (doblada): 19.10, 21.10.

Cine Villamorra (subtitulada): 21.20.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.00, 21.15.

LA SIRENA - 2D

Terror, romance. Apta para mayores de 13 años.

Cinemark (2D, subtitulada): 12.20, 17.40, 19.50, 22.10.

Cinemas Ciudad del Este (2D, doblada): 14.00, 18.15.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 21.30.

Mariano (doblada): 13.10, 21.40.

San Lorenzo (doblada): 13.10, 21.40.

Mall (doblada): 19.20, 21.20.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 22.00.

Cine Art Caaguazú (doblada): 19.40.

Cine Fuente (doblada): 16.50. Sábado: 22.45.

Real (doblada): 21.00. Sábado: 22.40

Cinemax 3D (doblada): 22.00.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 - 3D

Animación, acción. Apta para todo público.

Cines del Sol (doblada): 13.10, 15.15, 17.20, 19.25. Domingo: 11.00.

Cinemark (3D, doblada): 12.10, 13.30, 14.30, 16.00, 16.50, 18.40, 21.20.

Cinemark (3D, doblada, Premier): 13.30, 16.00, 18.40, 21.20.

Cinemark (3D, doblada, Dbox): 12.10, 14.30, 16.50.

Hiperseis (3D, doblada): 13.00, 15.05, 17.10, 19.15.

Cines Pinedo (doblada): 13.10, 15.15, 17.20, 19.25.

Cinemas Ciudad del Este (2D, doblada): 18.00.

Cinemas Ciudad del Este (3D, doblada): 14.00, 16.00.

Cines Mariano (doblada): 13.40, 16.00, 18.00, 20.00. Domingo: 11.20.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.40, 16.00, 18.00, 20.00. Domingo: 11.20.

Cerroalto (doblada): 15.20, 17.20, 19.20. Domingo: 11.00.

Mall (doblada): 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.30, 17.30.

Cine Art Caaguazú (doblada): 15.30.

Cine Fuente (doblada): 13.00, 15.05, 17.10, 19.15, 21.20. Domingo: 10.50.

Granados, (doblada): 16.00, 20.10.

Real (doblada): 13.20, 17.00, 19.00. Sábado y domingo: 11.20.

Mall (doblada): 13.10, 15.10, 17.10.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

LA MULA - 2D

Policial, drama. Apta para mayores de 16 años.

Cinemark (2D, subtitulada): 13.40, 16.20, 19.00, 21.40.

Cinemax 3D (doblada): 20.10.

NO MIRES - 2D

Terror. Apta para mayores de 13 años.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 21.15.

GLASS - 2D

Drama, ciencia ficción. Apta para mayores de 13 años.Cines del Sol (subtitulada): 20.00, 22.30.

Cinemark (2D, subtitulada): 19.20, 22.30.

Cinemark (2D, subtitulada, Dbox): 19.20, 22.30.

Hiperseis (subtitulada): 19.45, 22.10.

Cines Pinedo (doblada): 15.00, 17.30.

Cines Pinedo (subtitulada): 21.30.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 19.00, 22.00.

Cines Mariano (doblada): 13.00, 15.00, 21.40.

Cine San Lorenzo (doblada): 13.00, 15.00, 21.40.

Cerroalto (subtitulada): 21.30.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 16.00.

Cine Fuente (2D, doblada): 14.40.

Cine Villamorra (doblada): 18.00.

Cine Villamorra (subtitulada): 13.00, 15.30, 20.30. Viernes y sábado: 23.00.

Cinemas Ciudad del Este (subtitulada): 21.45.

SPIDER-MAN: UN NUEVO universo - 3D

Cómic, animación. Apta para mayores de 13 años.

Cines del Sol (doblada): 13.30, 15.45. Domingo: 11.10.

Cinemark (3D, doblada): 19.40.

Cinemas Ciudad del Este (3D, doblada): 16.00.

Cerroalto (doblada): 15.50. Domingo: 11.15.

Cine Villamorra (doblada): 13.50.

DRAGON BALL SUPER: BROLY

Animación, acción. Apta para mayores de 13 años.

Villamorra (doblada): 15.45.

Cinemark (2D, doblada): 17.20.

Pinedo (doblada): 13.00, 20.00.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 15.00, 17.00.

Cines Mariano (doblada): 17.20.

Cine San Lorenzo (doblada): 17.20.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.00, 19.40.

Cine Art Caaguazú (doblada): 15.15.

Real (doblada): 13.20, 15.15, 18.50, 20.45. Sábado y domingo: 11.25.

Cine Fuente (doblada): 12.50, 17.10. Sábado: 23.15.

Mall (doblada): 17.15, 19.15, 21.15.

Cinemas Ciudad del Este (doblada): 17.15.

Cinemax 3D (doblada): 14.30, 16.30, 18.30.

CREED 2 - 2D

Drama, deportes. Apta para mayores de 13 años.

Cinemark (2D, subtitulada): 22.20.

EL REGRESO DE MARY POPPINS

Musical, familiar. Para todo público.Cinemark (2D doblada): 13.10, 23.00.

Cinemark (2D subtitulada): 17.50.

Hiperseis (2D, doblada): 13.00, 15.40.

Cine Villamorra (doblada): 17.45.

BUMBLEBEE - 3D

Aventura. Apta para todo público.

Cerroalto (doblada): 21.20.

Cine Fuente (2D, doblada): Domingo: 10.40.

Cine Villamorra (doblada): 20.15.

AQUAMAN - 3D

Cómic, aventura, acción.Apta para mayores de 13 años.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 13.15.

Cinemark (3D, subtitulada): 22.40.

Cinemark (3D, subtitulada, Premier): 22.40.

Cines Pinedo (4D, E-Motion, doblada): 19.15.

Cines Pinedo (4D, E-Motion, subtitulada): 22.00.

Cines Pinedo (doblada): 17.10.

Cinemas Ciudad del Este (3D, do- blada): 19.00.

Real (doblada): Sábado: 22.40.

CADÁVER - 2D

Terror. Apta para mayores de 13 años.

Cine Fuente (2D doblada): Sábado trasnoche: 23.25.

Cinemax 3D (doblada): 19.00..

WIFI RALPH - 3D

Familiar, animación. Apta para todo público.

Cine Art Ciudad del Este (doblada): 17.30.

Cinemark (3D, doblada): 12.10, 14.40.

Hiperseis (doblada): 13.00, 15.15, 17.30.

Cines Pinedo (3D, doblada): 13.15, 15.30, 17.45.

Mall (doblada): 13.00, 15.05.

Cine Villamorra (doblada): 18.00.

BOHEMIAN RHAPSODY - FREDDIE MERCURY - 2D

Drama, biográfico. Apta para mayores de 13 años.

Cinemark (2D, subtitulada): 14.30.